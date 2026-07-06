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Макс Кавалера с видео обръщение към българските фенове преди концерта в София

06 юли 2026, 9:35 часа 518 прочитания 0 коментара
Снимка: Blue Hills
Макс Кавалера с видео обръщение към българските фенове преди концерта в София

Остават броени дни до една от най-важните метъл вечери на това лято. На 13 юли в клуб Маймунарника българската публика ще се срещне с обичаните Макс и Игор Кавалера – двамата братя, чието име стои зад едни от най-емблематичните страници в историята на световния траш и груув метъл.

С турнето CAVALERA – CHAOS A.D. MMXXVI TOUR те отбелязват 30 години от легендарния албум Chaos A.D., а в София ще прозвучат на живо Chaos A.D., Propaganda, Nomad, Territory и Refuse/Resist – песни, които и днес са сред най-разпознаваемите химни на метъла. Песни, които устояват на времето, запазват своята актуалност и продължават да вдъхновяват поколенията. Сетлистът за шоуто ще включва и други непреходни класики от творчеството на фамилия Кавалера.

Концертната вечер ще бъде открита от българската група This Burning Day, а клуб Маймунарника отново ще събере под открито небе една от най-отдадените и енергични метъл публики това лято.

Макс Кавалера изпрати специално видео обръщение към българските фенове, с което лично ги кани на концерта.

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See you in the pit!

Билети в системата на Eventim и на входа на Маймунарника до изчерпване на количествата.

 

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Макс Кавалера Iggor Cavalera Max Cavalera
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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