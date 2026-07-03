Решението е взето: Вече е ясно ще участва ли Израел на "Евровизия" в България

Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн даде обширно интервю за Variety , в което засегна редица ключови въпроси, засягащи конкурса, вариращи от участието на Израел и призивите за бойкот до финансовото състояние на състезанието.

Израел и решението на EBU

Адресирайки продължаващия дебат около участието на Израел и призивите за преразглеждане или изключване на страната, Мартин Грийн ясно заяви, че въпросът се счита за приключен, тъй като членовете на EBU вече са стигнали до окончателно решение и не се очаква ново гласуване по въпроса.

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"Членовете се изказаха убедително. Почти 70% решиха, че според тях обществените радио- и телевизионни оператори не носят отговорност за действията на своите правителства и че на израелския радио- и телевизионен оператор KAN трябва да бъде позволено да участва", коментира той.

Грийн отбеляза, че гласуването е показало близо 70% подкрепа за оставането в конкурса на Израел, въз основа на принципа, че обществените радио- и телевизионни оператори не носят отговорност за политическите решения на своите правителства. В резултат на това израелският радио- и телевизионен оператор KAN остава пълноправен участник в "Евровизия", без да се очаква ново гласуване.

Грийн също така отхвърли твърденията за евентуална манипулация на процеса на гласуване, като подчерта, че системата е напълно одитирана и надеждна и няма доказателства за организирано или незаконно влияние върху резултата.

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Бойкоти и участващи държави

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Изпълнителният директор на "Евровизия" се обърна и към страните, които са се оттеглили или са се отказали от участие по политически или други причини, като подчерта, че участието в конкурса е ежегодно решение, вземано от всеки телевизионен оператор.

Както той обясни, всяка страна може да реши до септември дали да участва. Той нито потвърди, нито коментира слухове относно бъдещи оттегляния или завръщания на участници, отбелязвайки, че подобни съобщения се правят единствено от самите телевизионни оператори. Грийн обаче отбеляза, че 35 страни са участвали тази година и се очакват още държави през 2027 г. в България.

"Няма финансови проблеми"

В отговор на спекулациите за финансови затруднения, свързани с бойкоти от страна на някои страни, Грийн категорично отхвърли твърденията.

"Глупости", каза той, добавяйки, че "Евровизия" има силен и стабилен финансов модел, който е съществувал десетилетия и ще продължи да функционира успешно още много години.