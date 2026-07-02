Робърт Плант и една от най-красивите сцени в Европа се срещат на 6 юли в Пловдив

Само след няколко дни една от най-големите фигури в историята на рок музиката ще се качи на една от най-красивите концертни сцени в Европа. На 6 юли Робърт Плант и Saving Grace ще превърнат Античния театър в Пловдив в домакин на една от най-очакваните музикални вечери на лятото.

Бившият вокалист на Led Zeppelin пристига в Пловдив с групата Saving Grace и заедно ще представят песни от едноименния си албум по време на концерта "All That Glitters…" на 6 юли. Вратите на Античния театър отварят точно в 20:00 ч., а Робърт Плант ще излезе на сцената в 21:00 ч. Последни бройки билети за концерта "All That Glitters…" може да намерите в мрежата на Ticket Station.

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Saving Grace носи името на групата музиканти, които свирят с Плант от 2019 г. Групата се появява случайно, докато Робърт Плант и Мат Уорли се събирали да свирят за собствено удоволствие. Постепенно започнали да привличат и други музиканти и така започнали да свирят и пред публика. От непринудените си концерти съвсем естествено стигат и до големите сцени, както и до създаването на албум, който носи името на групата. Той излезе миналата година и е единствен към момента. Включва 10 песни, които представляват подбрана колекция кавъри. Идеята за него се появява по време на пандемията, а началото на записите дава песента "Gospel Plough".

В албума място намират песни като "Chevrolet" на Memphis Minnie, мечтателната "It’s a Beautiful Day Today" на Moby Grape, фолклорните "As I Roved Out" и "I Never Will Marry", "Soul of a Man" на Blind Willie Johnson и вълнуващата "Everybody’s Song". Интимни, емоционални и трансцедентални - така западният медиен свят описа записите на Saving Grace.

Редом до Робърт Плант на сцената застават прелестната Suzi Dian (вокали и акордеон), Oli Jefferson (барабани, перкусии), Tony Kelsey (китара), Barney Morse-Brown (виолончело) и Matt Worley (банджо, китара, куатро). Това са все талантливи музиканти, които по прекрасен начин оформят перфектна симбиоза между мощния глас на вокалиста на Led Zeppelin, мелодичните композиции и различните музикални инструменти.

След по-малко от седмица българската публика ще има възможност да чуе и види Плант със зверския си глас, който превърна песни като "Stairway To Heaven", "Kashmir" и "Whole Lotta Love" в етикет за рок музиката, в по-различна светлина - с по-смирено, но все така въздействащо звучене и присъствие. На 6 юли той заедно с групата Saving Grace ще изпълнят песните от едноименния им албум на великолепната сцена на Античния театър на фона на залеза.

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Последни бройки билети за концерта "All That Glitters…" може да намерите в мрежата на Ticket Station. Актуална информация за събитието следете тук.