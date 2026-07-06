За първи път: Израел предостави своя "Железен купол" на друга държава

За първи път в историята Израел прехвърли мобилната система за противовъздушна отбрана (ПВО) "Железен купол" в друга държава и изпрати там военни за нейното обслужване.

Решението е било взето от израелския министър-председател Бенямин Нетаняху по време на войната с Иран. Отбелязва се, че "Железният купол“ е бил изпратен в Обединените арабски емирства (ОАЕ), съобщи Axios.

Безпрецедентно решение

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Това е първият случай, в който Израел предава своята система на друга държава, а ОАЕ стана първата страна, в която системата е била използвана в бойни условия. Причината е, че Иран постоянно нанася въздушни удари срещу ОАЕ. По страната вече са изстреляни около 550 балистични и крилати ракети, както и над 2200 безпилотни летателни апарати.

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Това беше и първият случай, в който "Железният купол" се използва оперативно извън Съединените щати или Израел, въпреки че Сингапур вече е закупил и получил системата, а се очаква Румъния също да направи същото.

Десетки ирански ракети, изстреляни към държавата от Персийския залив, са били прихванати от системата.

На този фон израелските ВВС нанесоха редица удари по пускови установки в южната част на Иран, за да предотвратят нови атаки срещу ОАЕ и други държави от Персийския залив.

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Според данни на Axios военното, разузнавателното и сътрудничеството в областта на сигурността между Израел и ОАЕ по време на войната с Иран е достигнало най-високото ниво от установяването на дипломатическите отношения през 2020 г.