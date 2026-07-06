"Обърнахте гръб на Иран": Погребението на Хаменей предизвика полемика в Босна и Херцеговина

Опозиционната босненска партия „СДВ“ и други партии остро критикуваха „Тройката“ – коалиция от управляващи пробосненски и граждански партии, обвинявайки ги в малодушие и обръщане на гръб на Иран, който помогнал на босненците във войната, предаде хърватската медия "Индекс". Причината за това е отсъствието на делегация от Босна и Херцеговина на прощаването с аятолах Али Хаменей, който загина при американски удари в Иран.

Бивш външен министър с остра критика

Бившият външен министър на Босна и Херцеговина Бисера Туркович (ПДС) заяви, че „става въпрос за дипломатическия минимум и способността на държавата да покаже уважение към онези, които са ѝ помогнали, когато е било най-трудно“. „Става въпрос за човек, който направи всичко, за да помогне на Босна и Херцеговина по време на войната“, каза бившият служител.

Трябва да се отбележи, че в края на мандата си през 2024 г. Туркович е била домакин на тогавашния ирански ръководител на дипломацията Хосейн Амир-Абдолахиан в Сараево, по време на масови протести в Иран след смъртта на Махса Амини. Заради този ход тя е била остро критикувана от вътрешната и международната общественост, тъй като целият свят е бил ужасен от действията на иранския режим.

Обвинения в малодушие

Семир Ефендич, президент на Партията за Босна и Херцеговина, беше още по-остър, твърдейки, че председателя на президентството на Босна и Херцеговина Денис Бечирович е омаловажил очакванията на бошняците.

„Решението на Бечирович да игнорира поканата на Иран не отразява отношението на хората, които не са забравили помощта на Иран. То отразява само неговата малодушност“, каза той. ОЩЕ: "Не следвай неверниците": Български депутат на погребението на аятолах Хаменей - МВнР още не отговаря (ВИДЕО)