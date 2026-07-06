Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Дилър на детска площадка: Полицията го прибра

06 юли 2026, 10:40 часа 669 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Дилър на детска площадка: Полицията го прибра

23-годишен дилър на детска площадка във Велико Търново беше арестуван от полицаи в града. Мъжът е бил спрян за проверка с още две лица в нощта между събота и неделя в един от кварталите на старата столица.

По данни на органите на реда в неделя около 02:00 часа на детска площадка в квартал в областния град е извършена проверка на три лица. Униформените са открили и иззели около 5 грама растителна маса, реагираща на канабис и бяло кристалообразно вещество, реагиращо на метаамфетамин.

За срок до 24 часа е задържан 23-годишният мъж, който е от Велико Търново.

Още: Истински полицейски екшън: Хванаха известен наркодилър в столичен квартал

По случая е започнато досъдебно производство.

Пореден такъв случай

Това далеч не е първият случай на заловен дилър на детска площадка. Преди 2 години в ж.к. "Еленово" в Благоевград полицейски служители на 02 РУ-Благоевград задържаха 47-годишен благоевградчанин, който седял на пейка в беседка на детска площадка в компанията на още четири лица.

Виждайки полицейските служители, Мъжът изхвърлил черен плик, в който органите на реда открили около 23 топчета суха тревиста маса, която след направен полеви тест реагирала положително на марихуана с общо тегло около 29,6 грама.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велико Търново Наркотици Детска площадка Наркодилър дилъри
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес