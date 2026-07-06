Дилър на детска площадка: Полицията го прибра

23-годишен дилър на детска площадка във Велико Търново беше арестуван от полицаи в града. Мъжът е бил спрян за проверка с още две лица в нощта между събота и неделя в един от кварталите на старата столица.

По данни на органите на реда в неделя около 02:00 часа на детска площадка в квартал в областния град е извършена проверка на три лица. Униформените са открили и иззели около 5 грама растителна маса, реагираща на канабис и бяло кристалообразно вещество, реагиращо на метаамфетамин.

За срок до 24 часа е задържан 23-годишният мъж, който е от Велико Търново.

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По случая е започнато досъдебно производство.

Пореден такъв случай

Това далеч не е първият случай на заловен дилър на детска площадка. Преди 2 години в ж.к. "Еленово" в Благоевград полицейски служители на 02 РУ-Благоевград задържаха 47-годишен благоевградчанин, който седял на пейка в беседка на детска площадка в компанията на още четири лица.

Виждайки полицейските служители, Мъжът изхвърлил черен плик, в който органите на реда открили около 23 топчета суха тревиста маса, която след направен полеви тест реагирала положително на марихуана с общо тегло около 29,6 грама.