8-годишно дете удари с АТВ 4-годишно момиченце, съобщават от ОДМВР-Шумен. Служители на РУ- Шумен изясняват обстоятелства около възникналия инцидент вчера по обяд в Градската градина в града. Около 11:30 часа при управление на електрическо превозно средство (АТВ) 8-годишно дете ударило и съборило на земята 4-годишно момиче, което играело на детската площадка. Още: Със счупена ключица: Дете падна от електрическа тротинетка

Пострадалото дете е откарано за преглед в шуменската болница. Не са установени фрактури, настанено е за наблюдение в отделението по хирургия с контузни рани по тялото. Изяснено било, че атв-то било предоставено за управление с рекламна цел от представител на фирма, а детето го управлявало с разрешение от майка си. Образувано е досъдебно производство. Още: Паднало в дере: Спасиха 12-годишно дете