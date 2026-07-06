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Сигнал за бомба спря съдебното дело за АТВ катастрофата в Слънчев бряг

06 юли 2026, 10:38 часа 611 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com/Гергана Цонева
Сигнал за бомба спря съдебното дело за АТВ катастрофата в Слънчев бряг

Сигнал за бомба в Съдебната палата в Бургас евакуира всички служители на институцията. Всички дела са прекъснати, включително и заседанието за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, което трябваше да започне в 10:00 часа. Екипи на полицията претърсват сградата за съмнителни предмети. Сигналът за заплаха е адресиран до електронните пощи на всички районни прокуратури в Бургаска област, като в писмото пише, че бомбата се намира в Съдебната палата, съобщи БНТ.

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"Ние ще се борим за доживотен затвор", заяви пред Нова телевизия защитникът на семейството на Христина. 

Припомняме, че 10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг днес трябваще да започне съдебния процес срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено извършено престъпление, това не се случи.

Бургаските магистрати отхвърлиха и искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване и съдебният процес срещу него започва по същество.

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Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени 5-ма души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният й син Мартин получи трайни увреждания.

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Слънчев бряг Сигнал за бомба Съдебна палата АТВ катастрофа Никола Бургазлиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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