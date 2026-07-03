Рут Колева се завръща с най-смелия си албум досега

След няколко години мълчание, посветени на майчинството и на изграждането на един от най-обичаните музикални фестивали в България — Sofia Live Fest, Рут Колева се завръща. Новият ѝ албум „Фрагменти“ е най-личното и най-смело звучащо издание в кариерата ѝ до момента — колекция от седем песни, в които крехкостта и силата съжителстват без компромис.

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„Фрагменти“ е албум за разпадането и събирането наново — за жената, която се преоткрива след любов и загуба, след тишината на паузата и след раждането на нов живот. Това е музика, родена от промяна: по-реална, по-смела и по-честна от всичко, което Рут е издавала досега.

За първи път от години Рут Колева пее отново и на български. Песните „Коя е тя?“, „Помощ“ и „Повече“ връщат гласа ѝ към родния език с откровеност, която трудно оставя слушателя безучастен. Зад текстовете отново застава Гергана Турийска — авторката на емблематичната „Близо“ — с която Рут подновява едно от най-плодотворните си творчески партньорства.

Албумът обединява международен екип от автори и продуценти. Наред с песните на български, в него звучат и композиции на английски, сред които „Edge of the Night“, „Make It Right“, „She Knows“ и „Tsunami“. Миксът и мастерингът са дело на Eric Lau, а записите са реализирани в София.

„Този албум е най-искреното нещо, което съм правила. Правих го, докато животът ми се променяше из основи — и вместо да крия пукнатините, реших да ги превърна в музика. „Фрагменти“ е за това как се разпадаш и как отново се сглобяваш — цяла, но различна“, каза певицата.

„Фрагменти“ излиза в лимитирано издание на плоча, което може да бъде поръчано онлайн на www.ruthkoleva.com. Всеки екземпляр е придружен от уникална книжка с историите зад всяка песен, илюстрирана с оригинални аналогови фотографии, заснети лично от Рут Колева през годините — интимен визуален дневник, който превръща албума в цялостно преживяване, а не просто в поредица от песни.

Реализацията на албума „Фрагменти“ е осъществена с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

„Фрагменти“ е едва началото. През следващите месеци Рут Колева ще представи значително количество нова музика. Още тази есен предстои нов проект, стартиран съвместно с Чарли Хол (Charlie Hall) от американската група The War on Drugs. Заедно двамата записаха две песни като част от Transatlantic Music Stars — инициатива за културна дипломация между САЩ и Европа, за която Рут беше избрана измежду хиляди кандидати и е единственият представител от Балканите.