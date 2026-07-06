Кабинетът "Радев":

Завършен избор на декан, но няма нов управляващ: Хаос и силни изявления за Медицинския факултет на СУ

06 юли 2026, 10:53 часа 597 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com/Тодор Маргаритов
Завършен избор на декан, но няма нов управляващ: Хаос и силни изявления за Медицинския факултет на СУ

Подменя се вота за декан на демократичната академична общност на Медицинския факултет (МФ) на СУ "Св. Климент Охридски" и грубо се погазва законността. Това е становището на много преподаватели, докторанти, представители на студентите и администрацията на Софийския университет. Становището е заради отказ на ръководството на Софийския университет да назначи избрания на проведеното на 15 юни Общо събрание на факултета декан. Това е проф. Геновева Златева, дългогодишен преподавател. В становището се напомня, че тя получава повече от половината от общия брой на всички имащи право на глас членове на върховния ръководен орган на факултета (66 от 74).

За декан е назначен с анекс към вече подписан трудов договор временно изпълняващ длъжността човек, а именно доц. Йорданка Узунова. Тя е такава поне до 31 август

"Това е срам за ръководството на най-стария и най-реномиран университет в България, както и за цялата ни научна общност и университетско образование. Правят се неща извън закона и правилата", заявява ревматологът проф. Любомир Маринчев от катедра "Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести". По думите му със защитата на законно избраната за декан проф. Златева би трябвало да се ангажира цялата научна общност, а не само тази във факултета. 

Още: След спорни избори: Сменят ръководството на Медицинския факултет

"Изборът на декан от Общото събрание на 15 юни беше напълно законен", настояват още доц. Рада Ганчева и доц. Валентина Решкова от същата катедра. Те считат, че не е спазен Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на Софийския университет с назначението на временно изпълняващ длъжността. Доц. Ганчева допълва, че всички преподаватели, които са гласували за проф. Златева, искат факултета да се развива.

Проф. Веселин Кожухаров от катедра "Хирургически болести, акушерство и гинекология" вижда война заради управлението на факултета, а сърдечният хирург д-р Жеко Найчов казва: "Изморихме се от това да се занимаваме с четене на закони, правилници и жалби, вместо да си извършваме нормалните ежедневни дейности. Събрахме се, избрахме за декан проф. Златева, нека този наш избор да бъде уважен" и поставя въпрос дали всичко с квотите за предстоящия избор на ректор на Софийския университет е наред.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Куп нарушения в избора на декан на Медицинския факултет на СУ: Няма изрична санкция

Протокол от заседанието на Общото събрание на Медицинския факултет, проведено на 15 юни: ТУК!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Софийски университет медицински факултет Геновева Златева
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес