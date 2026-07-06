Завършен избор на декан, но няма нов управляващ: Хаос и силни изявления за Медицинския факултет на СУ

Подменя се вота за декан на демократичната академична общност на Медицинския факултет (МФ) на СУ "Св. Климент Охридски" и грубо се погазва законността. Това е становището на много преподаватели, докторанти, представители на студентите и администрацията на Софийския университет. Становището е заради отказ на ръководството на Софийския университет да назначи избрания на проведеното на 15 юни Общо събрание на факултета декан. Това е проф. Геновева Златева, дългогодишен преподавател. В становището се напомня, че тя получава повече от половината от общия брой на всички имащи право на глас членове на върховния ръководен орган на факултета (66 от 74).

За декан е назначен с анекс към вече подписан трудов договор временно изпълняващ длъжността човек, а именно доц. Йорданка Узунова. Тя е такава поне до 31 август

"Това е срам за ръководството на най-стария и най-реномиран университет в България, както и за цялата ни научна общност и университетско образование. Правят се неща извън закона и правилата", заявява ревматологът проф. Любомир Маринчев от катедра "Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести". По думите му със защитата на законно избраната за декан проф. Златева би трябвало да се ангажира цялата научна общност, а не само тази във факултета.

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"Изборът на декан от Общото събрание на 15 юни беше напълно законен", настояват още доц. Рада Ганчева и доц. Валентина Решкова от същата катедра. Те считат, че не е спазен Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на Софийския университет с назначението на временно изпълняващ длъжността. Доц. Ганчева допълва, че всички преподаватели, които са гласували за проф. Златева, искат факултета да се развива.

Проф. Веселин Кожухаров от катедра "Хирургически болести, акушерство и гинекология" вижда война заради управлението на факултета, а сърдечният хирург д-р Жеко Найчов казва: "Изморихме се от това да се занимаваме с четене на закони, правилници и жалби, вместо да си извършваме нормалните ежедневни дейности. Събрахме се, избрахме за декан проф. Златева, нека този наш избор да бъде уважен" и поставя въпрос дали всичко с квотите за предстоящия избор на ректор на Софийския университет е наред.

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Протокол от заседанието на Общото събрание на Медицинския факултет, проведено на 15 юни: ТУК!