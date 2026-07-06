Дори подмамени от Путин, САЩ признаха, че силните "карти" са в Украйна. Русия подправя още супата от лъжи за Константиновка (ОБЗОР - ВИДЕО)

Помните ли няколкото поредни изявления на американския президент Доналд Тръмп, в които той твърдеше, че Украйна "няма карти" в защитната битка с Русия? Е, сега вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс призна, че Руската федерация се намира в положение, при което настъпателните ѝ операции не постигат почти нищо на бойното поле. В интервю за The Times той отбеляза, че успехите на Киев спомагат за създаването на необходимите условия за прекратяване на войната, и изтъкна, че украинците трябва да се съсредоточат колкото се може повече върху отбраната, тъй като Русия плаща скъпо за всеки квадратен километър.

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Ванс заяви, че руската армия е достигнала точка, в която ползите от продължаването на офанзивните операции бързо намаляват. Тази полза "се доближава до нула", смята той. Вицепрезидентът на САЩ предположи, че тази тенденция може да създаде възможност за дипломатическо прекратяване на войната. „Това много добре може да създаде пространството, от което се нуждаем, за да приключим с това“, бяха точните му думи.

Според Ванс администрацията на Доналд Тръмп съветва Киев да поддържа възможно най-силна отбранителна позиция, докато Вашингтон продължава преговорите. „Администрацията на Тръмп залага на това, че украинците - докато ние, разбира се, преговаряме - трябва просто да бъдат максимално отбранителни. Този подход е дал много повече резултати, защото да си в отбрана, е по-лесно, отколкото да си в нападение. Това позволи на украинците да извлекат малко повече полза от своето тактическо предимство. Съединените щати и НАТО насърчиха Украйна да се съсредоточи повече върху отбраната и това се оказа ефективно", допълни вицепрезидентът на Щатите. За него е много по-логично украинците да се укрепят и да изтощят Русия, вместо да започват скъпоструваща офанзива за връщане на окупираните територии.

Важно е да припомним, че през април тази година Джей Ди Ванс публично се похвали, че САЩ ще прекратят финансовата подкрепа за Украйна.

Снимка: Getty Images

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"Превземането" на Константиновка: вярва ли някой на Русия?

Докато администрацията на Тръмп все по-често говори публично за украинските успехи на бойното поле, включително за ударите на средно и дълго разстояние срещу руски военни обекти и енергийна инфраструктура, както и за тактическите украински напредъци в няколко сектора на фронта през зимата и пролетта на 2026 г., от Кремъл предават неверни послания с цел да преувеличат своите собствени успехи.

Диктаторът Владимир Путин се обади на Тръмп, за да му честити Деня на независимостта на САЩ (4 юли) и му е споделил как руснаците превзели важния крепостен град Константиновка в Донецка област, което обаче не е истина - те само са проникнали в него и не са се укрепили на стабилни позиции. Това изглежда като целенасочена информационна кампания, чиято цел е да подчертае пред администрацията на Тръмп и в западната информационна среда твърдението, че Русия е превзела града, че продължава настъплението си и че сриването на фронта е неизбежно, прави оценка американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

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Длъжностните лица от Кремъл редовно преувеличават тактическите руски напредъци и представят фалшиви и изфабрикувани доказателства като част от по-широка когнитивна война, с която се опитват да представят украинските фронтове като разпадащи се - координирана информационна кампания, която има за цел да окаже натиск върху Украйна и нейните партньори, за да се принудят да се подчинят на руските изисквания в преговорите за мир, добавят още от вашингтонския тинк танк.

Русия също така използва свое предложение за краткосрочно примирие, за което знае, че Украйна логично ще отхвърли, като част от разширените си усилия за когнитивна война, целящи да представят погрешно Киев като нежелаещ да преговаря. Става въпрос за това, че на 4 юли руското Министерство на отбраната предложи преустановяване на обстрела в Константиновка от 12:00 до 18:00 часа по московско време на 6 юли, за да се даде възможност на руските сили да пренесат в Украйна телата на украинските войници, загинали в бой. В неделя военното ведомство в Москва заяви, че над 20 чуждестранни медии са изразили желание да пътуват до Константиновка, за да отразят прехвърлянето на телата, но че Украйна в крайна сметка е отхвърлила руското предложение за прекратяване на огъня.

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Към момента украинските власти не са дали публичен отговор на руското предложение. През уикенда президентът Володимир Зеленски покани Путин на среща в уж превзетия от руските сили град. „Ако Константиновка в момента е под контрола на Русия, то вероятно Путин няма да има проблеми да се срещне с мен там“, написа държавният глава на Украйна в Telegram.

ISW продължава да оценява, че руските сили са проникнали в Константиновка, но не са укрепили позициите си и не са превзели града, а украинските официални представители и руските военни блогъри продължиха на 4 и 5 юли да опровергават твърденията на Москва. 19-и армейски корпус на Украйна заяви на 4 юли, че украинските сили поддържат присъствие в цялата територия на Константиновка и нанасят удари по руските групи, които продължават да проникват в града.

Руският военен блогър Анатолий Радов също твърди, че украинските сили поддържат присъствие в Константиновка, включително в северозападната част на града, където боевете продължават и където руските сили не са укрепили позициите си.

Руското министерство на отбраната вероятно е знаело, че Украйна ще отхвърли предложението му не защото руските сили не контролират града, а защото те вероятно биха се възползвали от всяко примирие, за да проникнат още по-навътре и да укрепят позициите си под претекст, че извличат телата на украинските войници, загинали в бой. По подобен начин Владимир Путин разпореди временно примирие в близост до Купянск и Покровск в края на октомври 2025 г., за да позволи на журналистите да „видят“ украинските сили, които руснаците уж бяха обградили в тези райони. Руските сили обаче не бяха обградили украинските сили в Купянск или Покровск нито към момента на предложението за примирие, нито по-късно: Как Зеленски се появи в 2 пъти превзетия от Путин Купянск: Когато реалността се сблъска с въображението на диктатора.

Експертите от ISW продължават да считат, че тези предложения за краткосрочно прекратяване на огъня не представляват дипломатическа отстъпка от страна на Русия, а позволяват на руските сили да натрупат запаси от оръжия и оборудване и да извършват ротации, да вкарват подкрепления и логистика, като същевременно целят да формират западното възприятие за стабилния напредък на Русия по фронтовата линия и готовността ѝ за преговори.

Русия в същото време продължава да се сблъсква с нарастващи предизвикателства при разпределението на човешките ресурси, докато се опитва да изгради солидна система за противовъздушна отбрана, която да защити обширния ѝ тил. Базираното в Германия руско опозиционно издание „Ехо“ съобщи на 5 юли, че държавният енергиен оператор „Газпром“ е подписал договор с руското Министерство на отбраната за създаване на мобилни огневи групи за защита на газовата инфраструктура. Медията добави, че войниците, служещи в мобилните огневи групи, ще получават месечно възнаграждение от 200 000 рубли (около 2598 долара) от „Газпром“ по време на двумесечното си обучение, а също ще вземат заплата и ще получават други плащания от Министерството на отбраната.

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Според информацията в документите на „Газпром“ се отбелязва, че договорът за мобилните огневи групи се различава от стандартния договор за военна служба и позволява на руснаците да запазят гражданската си работа по време на военното обучение. Посочва се още, че членовете на мобилните групи ще охраняват инфраструктурата само в региона, в който са подписали договора, и че договорът за мобилната група включва и споразумение за служба в мобилизационния резерв за срок от три години.

Руската доброволческа разузнавателно-щурмова бригада „Невски“ (Руски доброволчески корпус) също съобщи на 4 юли, че набира членове за мобилни огневи групи за отбрана срещу украински удари с дронове с голям обсег.

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На 5 юли руският военнопропаганден канал в Telegram "Два майора" заяви, че части от руската 810-а морска пехотна бригада на Черноморския флот действат като част от мобилни огневи групи, противодействащи на украинските дронове над окупирания Крим. Освен това анализира, че Русия няма да може да стабилизира продължаващата горивна криза, докато не изгради система за противовъздушна отбрана, способна да се справи с украинските заплахи от удари както сега, така и в бъдеще. Военният блогър твърди, че ремонтите на повредените нефтопреработвателни заводи са безполезни предвид повтарящите се украински удари.

Усилията на Русия за набиране на мобилни огневи групи показват противоречащите изисквания на Москва за формиране на сили както в тила, така и на фронтовата линия, което вероятно ще продължи да натоварва усилията ѝ за набиране на кадри и нивата на личен състав в руската армия, отчитат от ISW.

Украинските удари по рафинериите на Руската федерация и по колони от камиони с гориво в окупираните земи наистина са впечатляващи тази година и обърнаха играта в полза на Киев. От януари 2026 г. насам Украйна е нанесла удари по руски нефтопреработвателни заводи поне 194 пъти, което е 11 пъти повече в сравнение със същия период на миналата година, съобщава Financial Times, позовавайки се на данни от независимата мониторингова група Rochan Consulting. Само през май бе поставен месечен рекорд с 16 удара. Американските разузнавателни служби помагат за планирането на маршрутите за дроновете, заобикалящи руските системи за противовъздушна отбрана, казват украински представители пред изданието. Кампанията се е разширила от удари по нефтените обекти до по-широкомащабни атаки по енергийните, логистичните и експортните системи на Русия, казва директорът на Rochan Consulting.

Ukraine has struck Russian oil refineries at least 194 times since January 2026, 11 times more than the same period last year, FT reports citing Rochan Consulting. May alone set a monthly record with 16 hits. US intelligence is helping plot drone routes around Russian air… pic.twitter.com/ahGUyoFGLt — WarTranslated (@wartranslated) July 5, 2026

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Всичко това рефлектира върху липсата на горива в бензиностанциите и вече се появяват видеа, в които руснаци опитват буквално да отвличат камиони с гориво в стил "Игрите на глада":

Russia. The Hunger Games. Begin.



Russians are now hijacking fuel trucks. pic.twitter.com/FWJLF8io9U — NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2026

Руснаците, изглежда, все още са застинали в етапа на отричане и гняв, неспособни да приемат, че комфортният живот остава в миналото - и то заради войната, която техният държавен глава подпали срещу съседната страна през февруари 2022 г.

"Fu*k! This is supposed to be the richest country..."



Russians are still stuck in the stages of denial and anger, unable to accept that comfortable life is becoming a thing of the past.



Next come bargaining, depression, and only then acceptance.



Though after the next… pic.twitter.com/klqFEnXMnx — NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2026

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Украинците поразяват и подстанции, което спира тока на руснаците. Силите за безпилотни системи на Украйна съобщиха на 5 юли, че за период от 48 часа са извели от строя 16 електроразпределителни подстанции на окупирания полуостров Крим и в окупираните части на Херсон, Запорожие и Луганск. В съобщението се посочва, че между 1 и 5 юли са изведени от строя 37 енергийни възли.

Ukraine’s Unmanned Systems Forces reported disabling 16 power substations across Russian-occupied Crimea and occupied parts of Kherson, Zaporizhzhia, and Luhansk over the past 48 hours. The reported targets included substations in Bakhchysarai, Saky, Henichesk and other… pic.twitter.com/c3W5XgXxh1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 5, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 55 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 5 юли е имало 256 бойни сблъсъка спрямо 295 на 4 юли. Руснаците са хвърлили 292 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 40 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2913 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 140 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8825 FPV дрона, което е с около 25 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

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Най-много руски пехотни атаки е имало в Славянското направление - 33, включително при Рай-Александровка, за която руското военно министерство също се хвалеше наскоро, че силите му са превзели. Подходът към град Славянск - една от основните части на "крепостния пояс" на Украйна в Донецка област - е от изток и югоизток. В Покровското направление са отбити 30 руски щурма за денонощието, твърдят Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Там украинците не спират да обстрелват руските позиции в Родинско (северно от Покровск), прицелвайки се във вражески войници и складове за оръжие:

Ukrainian aviation carried out two strikes on Russian positions in Rodynske, targeting enemy personnel and an ammunition stockpile. #Ukraine pic.twitter.com/qvL1sbSjWo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 5, 2026

В направлението към Гуляйполе, Запорожка област, е имало 21 руски пехотни нападения, като още 4 спрени атаки е имало още едно сражение е станало в Ореховското направление - най-западната част на региона Запорожие. В направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск, са станали 16 руски атаки. Самата Константиновка е включена в списъка на украинския генщаб като място на активни боеве - това сочат и всички геолокализирани кадри, което не отговаря на руското твърдение, че градът е превзет. Откъм Часов Яр обаче не е имало нито една руска пехотна атака – това е Краматорското направление, насочено пак към Константиновка, но от североизток. Последното направление с двуцифрен брой руски нападения е Южнослобожанското (Харковска област) с 12.

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Руският Z-канал "Два майора" твърди, че в Харковския сектор Северната група сили продължава настъплението си в село Казача Лопан, а във Вовчанския сектор напредва в селата Юрченково и Бели Колодяз. "Щурмовите подразделения на 82-ри моторизиран стрелкови полк от 69-а гвардейска моторизирана стрелкова дивизия на Северната група сили са изтласкали последните групи на 120-а самостоятелна бригада на Териториалната армия от село Лозевка и са го освободили (превзели - бел. ред.). В сектора на Велики Бурлук (източно от Харков и северно от Купянск - бел. ред.) се водят сражения с леко стрелково оръжие в село Петро-Ивановка, както и в гористите райони край селата Бударки и Землянки", пише военният пропагандист.

"В южната част на Купянското направление нашите войски затвориха „джоба“ между Новоосиново и Глушковка, изравнявайки фронта", твърди още "Два майора".

А след всичко вече изяснено и доказано за Константиновка той тръби, че руските въоръжени сили евакуирали цивилни, укриващи се в града, и прочиствали населеното място от "остатъците от украинските сили". Руснаците потвърждавали "контрола си над града" с нови видеозаписи. "Врагът разпространява контразаписи, в които твърди, че „контролира“ определени райони на града, което се опровергава от лошото качество на инсценираните кадри", опитва да замъгли случващото се на фронта "Два майора".

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"В Днепропетровска област подразделения на Източната група сили са превзели укрепени позиции по линията Великомихайловка-Олександровка. В момента се работи по укрепването на предния плацдарм в Олександровка с оглед последващото освобождаване на Покровско", добавя още руският Z-канал.

През нощта на 5 срещу 6 юли Русия атакува Украйна с 419 въздушни средства - 68 ракети и 351 дрона. Сред ракетите имаше 6 противокорабни "Циркон"/"Оникс", 23 балистични "Искандер-М"/С-400, 33 крилати Х-101 и 6 крилати ракети "Калибър". Поредната комбинирана масова атака бе насочена пак към столицата Киев. Украинската ПВО е свалила или обезвредила 363 въздушни цели - 37 ракети и 326 дрона от различни типове. По предварителна информация, оповестена от ВВС на Украйна към 08:30 часа, са регистрирани удари от 29 ракети и 18 дрона на 34 места, както и падане на отломки от свалени дронове и ракети на 16 места. Атаката към онзи момент не беше приключила.

Броят на загиналите при руския удар по Киев достигна най-малко 11, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Още поне 46 души са ранени, сред които три деца. Според Кличко са нанесени щети в четири района на града. Има редица повредени жилищни сгради. 7 юли беше обявен за ден на траур в памет на жертвите.

Украйна не остана длъжна и отговори. Освен нападението срещу петролната рафинерия в Ярославъл украинските сили атакуваха с дронове учебния полигон „Луга“ и пристанището в Уст-Луга в Ленинградска област, съобщи регионалният губернатор Александър Дрозденко. Той заяви, че са били свалени 56 дрона на украинските въоръжени сили. Била е повредена инфраструктура на учебния полигон „Луга“ и в районите на пристанищата в Уст-Луга и Висоцк. Междувременно в Санкт Петербург жителите се оплакват от прекъсвания на интернет връзката.

Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за два свалени дрона, насочени към града. Общо 13 са били свалени в областта от началото на деня: Киев гори, но Украйна също атакува: Пожари в Крим и при рафинерията в Ярославъл (ВИДЕО).