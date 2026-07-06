Изкуственият интелект е еквивалент на Хирошима, не можем повече да чакаме

Изкуственият интелект трябва да бъде контролиран в световен мащаб, защото може да има опустошителни последици. За това предупреди британският външен министър Ивет Купър.

Международните споразумения за ядрените оръжия възникнаха едва след демонстрацията на тяхната "ужасяваща мощ“ в края на Втората световна война. "Не можем да си позволим да чакаме ИИ, който е еквивалент на Хирошима", каза тя, цитирана от ДПА. Трябва международно споразумение за сигурността на ИИ, за да се използва безопасно неговият потенциал, настоя министърът.

Кибератаките, осъществявани от ИИ, може да са само на "месеци разстояние", потвърдиха и от Разузнавателния англоезичен съюз "Петте очи", включващ Великобритания, САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия.

Още: Изкуственият интелект се издъни: Ford връща на работа инженерите си