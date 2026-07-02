Конкурсът „Авторска музика“ на МУЗИКАУТОР отчете рекордните 263 кандидатури

Рекордните 263 кандидатури за финансиране на авторска музика постъпиха в рамките на 13-тата сесия на Културния фонд на МУЗИКАУТОР. В него участваха членове на МУЗИКАУТОР – композитори, автори на текстове и аранжименти, като конкурсът остава най-значимата и устойчива инициатива в България за насърчаване на индивидуалното авторско музикално творчество.

Най-голям е броят на кандидатурите в направление „Популярна музика“ – общо 223, от които 50 са подадени от млади автори. За финансиране на авторски произведения в областта на класическата музика са постъпили 19 проекта, като 4 от тях са на млади творци. В направление „Музика на фолклорна основа“ има 21 кандидатури, 2 от които са на млади автори.

В Сесия 2026 се отпускат общо 110 000 евро за финансиране на създаване на български музикални произведения. Размерът на финансирането на проектите се определя според продължителността на произведението (в различните жанрове) и може да бъде от 1 200 € до 2 200 €.

Музикалните произведения ще бъдат оценявани от комисия в две направления, избрана с решение на Общото събрание на МУЗИКАУТОР, като всеки проект се оценява самостоятелно и конфиденциално от членовете на съответната комисия:

Популярна музика: Дончо Генов, Васил Русев, Филип Александров, Христо Ламбрев и „Токсити Пъблишинг“ ЕООД.

Класическа музика и музика на фолклорна основа: проф. Борислава Танева, Недялко Недялков, Владимир Джамбазов, проф. д-р Георги Арнаудов, Стефан Илиев и Христофор Раданов.

От създаването си досега тази инициатива е инвестирала над 1 200 000 евро в българската авторска музика. Резултатът е 2 380 нови музикални произведения от всички жанрове (от класическа музика до фолклор, от поп, джаз, рок и електронна музика, до песни за най-малките). Общо 554 автори са получили финансиране за реализирането на нови творби от 2011 г. досега.

Сред подкрепените от конкурса на Културния фонд на МУЗИКАУТОР през годините са едни от най-обичаните български артисти като Стефан Вълдобрев, Вида Пиронкова, Николай Воденичаров-Никеца, Мила Роберт, Свилен Ноев (Остава), Дара Екимова, Мона, Самуел Мануелян, Антони Дончев, Любо Киров, Кирил Хаджиев-Тино, Димо Стоянов (PIF), Людмил Августинов (Jеason Brad Lewis), Ценко Минкин, Любомир Денев, Минко Ламбов, Владимир Величков, групите Freakdale, Panican Whyasker, Sentimental Swingers, Overhook и много други.

Конкурсът е част от усилията на МУЗИКАУТОР в подкрепа на авторската българска музика, наред с МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН, творческите инициативи „Светилник“ и Тalent Hub, конкурса „Музикални сезони“ и други проекти, които се подкрепят от Културния фонд на сдружението.

Класираните произведения, които ще получат финансиране от Сесия 2026 на Културния фонд на МУЗИКАУТОР, ще бъдат обявени в началото на септември месец.

Лица за контакт:

Виктория Миндова (ПР и Комуникации), +359 883 339 600, press@musicautor.org;

Десислава Пътева (Маркетинг и комуникации), +359 882 866 95, desislava_pateva@musicautor.org