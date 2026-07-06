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Голямо дарение за онкоболницата в Бургас

06 юли 2026, 10:49 часа 622 прочитания 0 коментара
Снимка: Lap.bg
Голямо дарение за онкоболницата в Бургас

Медицинска апаратура на стойност 111 180 евро ще получи Комплексния онкологичен център в Бургас от фондацията на Стилиян Петров. Оборудването вече е поръчано, като е подбрано по предложение на лечебното заведение според най-неотложните му нужди. Новата апаратура ще подпомогне за по-прецизната диагностика и лечението на онкологични заболявания, като подобри възможностите на лечебното заведение и качеството на грижата за пациентите.

ОЩЕ: „Мачът на надеждата“ събра близо 350 000 евро, парите отиват за Любо Пенев, Петър Хубчев и онкологията в Бургас!

Дарението включва високоспециализирана система за прецизно локализиране на съмнителни тъкани при диагностика и лечение на туморни образувания, високопрецизен полуавтоматичен микротом за изготвяне на изключително тънки тъканни срезове, използван в хистопатологията и анатомичната патология, както и две високотехнологични ултразвукови системи, оборудвани с трансдюсери за онкологични изследвания, софтуер за еластография, линеарен и конвексен трансдюсер.

Дарението за Комплексния онкологичен център в Бургас е част от благотворителната инициатива, която Стилиян Петров обеща след вдъхновяващия "Мач на надеждата", проведен в морския град преди месец.

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Дарение Стилиян Петров онкологичен център медицинска апаратура
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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