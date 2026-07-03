Евън Сайнфелд от Biohazard пред Actualno: В този разединен свят използваме нашата музика, за да обединяваме хората

На 27 юли София ще бъде зверски гореща, защото в сърцето на столицата - в Парк център "Юнак" в Борисовата градина, ще се случи събитие, единствено по рода си това лято в Европа - The Judgment Night of Sofia със специалното участие на Biohazard, ONYX и Sworn Enemy, стабилно подкрепени от българска страна от Last Hope и DRS+. Билетите за това забележително събитие се продават скоростно (виж в Eventim), което доказва, че българската публика неслучайно е поставяна на челните места по енергия, сърцатост и отдаденост.

И понеже вокалистът на Biohazard - Евън Сайнфелд, не е излизал на българска сцена от 17 години, решихме, че трябва да му зададем няколко въпроса. В типично негов стил той ни разказа за "старата-нова" група, възможната мисия на музиката и посоката, в която е поел нашият свят и хората в него.

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Снимка: Evan Seinfeld/Facebook

Идвате в София в класически състав на 27 юли за Judgment Night of Sofia. Това ще бъде втори концерт за теб лично с Biohazard в столицата ни. Какво си спомняш от първото ти гостуване през 2009 г.?

Помня страхотните фенове, които бяха супер гладни за нашата музика. Посрещнаха ни много топло. Невероятна енергия има в България.

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Ще свирите нови парчета от последния ви албум "Divided We Fall", а в ревютата за него пише, че звучи като уважение към корените и продължение на музиката от 90-те, когато Biohazard бяха на върха. Как усещаш албума сега, когато вече живее свой живот и се среща с феновете?

Феновете наистина го обожават. Този албум действително е продължение на Biohazard в олд-скул варианта на групата. Откакто се събрахме отново, свирим песни само от първите ни три албума, така че новата музика беше абсолютно естествена стъпка за нас.

Заглавието на албума - "Divided We Fall" ("Разделени падаме" от английски), е с универсално значение, особено сега, когато в света се водят много войни, сблъскваме се с големи икономически проблеми и живеем във времена на неадекватни политически лидери. Смяташ ли, че хората днес са по-разделени от всякога?

Мисля, че разделението стана част от нашата култура - да сме от едната или другата страна по даден въпрос, без значение дали става дума за нещо голямо или малко. И това ни отдалечава от любовта, защото "Обединени стоим" ("United We Stand" - на английски) е позитивната част на "Разделени падаме". Ние използваме нашата музика, за да събираме хората. Това е едно малко начало на общност в един толкова разделен свят.

Може ли музиката да постига истински промени чрез текстовете и посланията си или всичко зависи от хората и собствения им начин на мисленете?

Музиката може да започне този разговор и да отвори съзнанието на хората, за да ги вдъхнови за промяна. Това е моето вярване!

Снимка: Biohazard/Facebook

В друго интервю казваш, че "Divided We Fall" е концептуален албум за това как да достигнеш вътре в себе си, да откриеш собствената си истина и да не маршируваш в чужд ритъм. Но ще се съгласиш ли, че да "мислиш извън голямата рамка" е доста трудно за повечето хора и затова мнозина избират по-лесния начин - не да мислят, а да следват?

Да, разбира се, повечето хора са щастливи или поне си мислят, че са щастливи просто да следват някого, но в личното ми житейско пътешествие аз работя с мъже, помагам им и ги вдъхновявам със схващането ми, че животът е безграничен и всичко е възможно, ако вярваш.

Казвал си, че когато сте се събрали отново с Biohazard след повече от 10 години, си осъзнал, че ти и останалите членове сте в страхотна форма. Смяташ ли, че ако групата не беше прекъсвала през тези години, днес щяхте да сте така развълнувани да свирите на живо и да правите нова музика?

Мисля, че това време ми беше необходимо, за да стана благодарен на живота по принцип. В живота си преминаваме през много фази на растеж, ако имаме късмет и работим здраво. Смиряващо е да си горе на сцената с толкова много фенове след толкова много години далеч от тази енергия.

Как намирате баланса, когато изграждате плейлистите за вашите концерти?

Опитваме се и даваме на феновете ни онова, което искат. Едновременно с това обаче подхранваме и собствените си креативни желания, свирейки нови парчета, но се вълнуваме да свирим и някои вечни фаворити.

Как се чувстваш, когато виждаш в публиката фенове от различни поколения? И защо, според теб, музиката на Biohazard говори ясно и на хора на 15, и на хора на 80 години?

Да виждаш и млади, и по-възрастни фенове е страхотно. Виждаме лоялността на феновете от 90-те години и следващото поколение хардкор деца и метъл фенове, които се интересуват от бандите от жанра като Biohazard. За сцената и за музикалната култура са много важни младите хора, които търсят корените.

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Снимка: Evan Seinfeld/Facebook

Можеш ли да изброиш три неща, за които съжаляваш в кариерата си и три неща, за които си благодарен?

Не знам дали "съжалявам" за каквото и да е. Но три неща, за които съм благодарен, са Боби, Били и Дани, защото без всички нас няма да има и Biohazard.

И последен въпрос: Какъв е твоят съвет към младите хардкор банди, които сега правят първите си стъпки в музиката?

Правете го от цялото си сърце, бъдете безкомпромисни и използвайте тази платформа, за да вдъхновявате другите. Мислете позитивно и помнете, че няма цел или конкретна дестинация. Ако музиката ви е избрала и вие сте избрали нея, просто бъдете благодарни, че сте част от това приключение.

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