Местят концерта на Marcus & Martinus поради големия интерес

Скандинавските поп феномени Marcus & Martinus пристигат в България като част от дългоочакваното си европейско турне през 2026 г., след огромния успех на разпродаденото турне We Are Not The Same. Поради силния интерес от страна на феновете, по покана на Fest Team и съвместно с екипа на дуото бе взето решение концертът в София да бъде преместен в по-голямо пространство. Така на 2 февруари 2026 г. норвежките близнаци ще излязат на сцената на Pirotska 5 Event Center, което ще осигури по-добро преживяване, по-голям комфорт и възможност повече фенове да бъдат част от събитието.

За Marcus & Martinus

Marcus и Martinus Gunnarsen започват музикалната си кариера едва на 10-годишна възраст, когато печелят норвежкия конкурс Melodi Grand Prix Junior с песента "To dråper vann". Оттогава те се утвърждават като един от най-успешните поп дуети в Скандинавия – оглавяват класации, разпродават концерти и натрупват милиони стриймове по целия свят.

Днес Marcus & Martinus са сред водещите имена на новата вълна скандинавска поп музика, съчетавайки модерно звучене с ясно разпознаваем артистичен почерк в популярни песни като "Elektrisk", "Heartbeat", "Dance With You" и "When All the Lights Go Out".

На 2 февруари Pirotska 5 Event Center ще предостави перфектната среда за динамичния и енергичен лайв на Marcus & Martinus, изпълнен с международни хитове, пулсиращи поп ритми и впечатляваща сценична продукция. Всички закупени до момента билети важат без презаверка, а билети продължават да се продават в мрежата на Ticket Station.