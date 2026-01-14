Спорт:

Ново училище на хоризонта в София

Започва строителството на изцяло ново училище в Студентски град. Това стана ясно по време на съвместна среща между министър Красимир Вълчев, кмета Петко Горанов и областния управител Стефан Арсов. Към момента всички съдебни дела, свързани с проекта, са приключили и реални строителни дейности ще започнат през тази календарна година. 

Предвижда се бъдещето основно училище да има места за 573 ученици, разпределени в 24 паралелки. То ще се изгради на улица "Д-р Йордан Йосифов" в Студентски град в имот с площ от 4,6 дка. Общата стойност на проекта е за около 10 млн. евро, като Столична община също участва с финансиране.

Предвижда се изграждането на учебен корпус, а в училищния двор – площадки и съоръжения за спорт на открито (футболно игрище, смесени волейболни/баскетболни игрища, писта за бягане, площи за тенис маси, фитнес на открито и др. съоръжения). Също така ще има озеленени площи (мин. 20 на сто от площта на имота), алейна мрежа и кътове за отдих.

"Изключително належащо е изграждането на ново училище в района и това трябва да се случи в максимално кратки срокове", подчерта министър Вълчев. МОН е осигурило финансиране в размер на над 3,8 млн. евро, както и имота за неговото изграждане. „Благодаря на кмета на района Петко Горанов и областния управител Стефан Арсов за всички усилия, които положиха през последните 2 години, за да стигнем до момента на реалното строителство. Програмата, по която е осигурено финансирането от МОН, приключва през 2027 г. и това е последна възможност за завършването на този толкова приоритетен проект в срок", допълни той.

"Радвам се, че преминахме успешно през административните процедури до тук и се взеха решения в името на това хората от района да имат свое училище", обясни кметът на Район "Студентски" Петко Горанов. По думите му проектът вече е готов и може до няколко месеца да се пристъпи към строителство, а районът ще продължи да работи за изчистване на всички административни въпроси за успешното му приключване.

"Фактът, че в район с толкова млади хора и силно развита образователна среда като Студентски град досега нямаше училище, прави този проект още по-значим. Това е ясен знак, че когато институциите работят заедно, могат да решават дългогодишни проблеми. За Областната администрация този проект е приоритет и ние ще бъдем активен партньор до неговото успешно завършване", подчерта областният управител на столицата Стефан Арсов.

 

Виолета Иванова
