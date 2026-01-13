Българският мюзикъл Rock Sensation е напълно разпродаден!

Войната в Украйна:

Rock Sensation – Договорът - българският рок мюзикъл, разпродаде зала 1 на НДК близо месец преди първата си среща с българската публика. Спектакълът отвежда зрителите на пътешествие през златните години на рокендрола – от 50-те години до днес, и разказва легендата за музиканта, сключил сделка с Дявола, за да получи своя гениален талант.

Късметлиите, успели да се сдобият с билет, ще станат свидетели на изпълнения на над 60 класически световни рок класики. Изпълненията са поверени на специално сформираната рок група начело с Николай Воденичаров – Никеца, Джейми Рашид, Мария Анастасова, Мишо Шишков, Пепи Рангелов, Ивайло Звездомиров, Мартин Профиров и със специалното участие на солистите на Националния музикален театър Илона Иванова, Александър Панайотов и Денис Бояджиев. Хореографията е дело на главния хореограф на Музикалния театър Татяна Янева.

Рок мюзикълът е създаден по оригиналната идея на сценариста и режисьор Николай Йорданов и продуцентите Деян Василев и Николай Лозанов. Консултант на музикалната селекция и сценария е радиоводещият Краси Москов. Музикалният аранжимрнт е на маестро Димитър Косев, главен диригент на русенската опера. Продуцент за България е Национален музикален театър "Стефан Македонски".

