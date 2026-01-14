Казахстан иска САЩ да окажат натиск върху Украйна заради атаките срещу петролните им съоръжения

Казахстанският депутат Айдос Саръм обяви, че САЩ като един от големите инвеститори в Казахстанския тръбопроводен консорциум (КТК) трябва да осигурят сигурността на обекти като него, срещу които има атаки с дронове от украинска страна. Друг такъв инвеститор е Русия, посочи той.

"Русия е такъв акционер и съответно трябва да направи повече за сигурността. Също така ми се струва, че един от големите акционери е "Шеврон" (американската петролна компания – бел. ред.). Знаем, че Украйна зависи силно от подкрепата на САЩ. А "Шеврон" не е коя да е компания. Мисля, че САЩ и другите наши партньори трябва заедно да окажат натиск върху Украйна, за да подбира своите цели", заяви Саръм, цитиран от националната новинарска агенция Казинформ.

Изявлението му дойде след като танкерът "Матилда", плаващ под флага на Малта и застрахован от дъщерна организация на държавната казахстанска компания "КазМунайГаз", бе атакуван с дрон. На борда му избухна взрив, но не последва пожар. Няма жертви и пострадали сред екипажа. Според предварителната оценка той остава годен за плаване, няма открити към момента признаци на застрашаващи повреди на корпуса.

Танкерът "Делта Хармъни" под флага на Либерия беше също подложен на атака с дрон, намирайки се в режим на подготовка за натоварване. В резултат на инцидента се разгоря пожар, който беше бързо ликвидиран. Няма пострадали сред членовете на екипажа. Към момента на удара все още не е имало петрол на съда, заради което не са нанесени щети върху казахстански стоки за износ.

