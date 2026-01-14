Асен Василев цитира 71 "смачкани прокурорски преписки" срещу Бойко Борисов и провокира Сарафов

"Вчера излязоха материали и се видя, че има 71 преписки, дописки, прокурорски проверки – смачкани от прокуратурата – срещу г-н Бойко Борисов, част от които не са ставали даже публично достояние". Това каза на 14 януари председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, говорейки пред медиите след върнатия като неизпълнен втори мандат на президента Румен Радев за съставяне на правителство. Той бе получен от Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

Още: Борисов поправи думите си за протестите: Няма кой да плати на 100 000 души (ВИДЕО)

Бившият финансов министър вероятно има предвид публикация на групата киберексперти BG Elves ("Българските елфи") от 13 януари, в която чрез кратко видео е представен списък със 71 преписки. BG Elves твърди, че това са "всички дела на трупчета срещу Бойко Методиев Борисов, чрез които Делян Славчев Пеевски го държи на каишка и не смее да гъкне за незаконния и.ф. главен прокурор Борислав Боби Сарафов!".

Към момента данните не могат да бъдат потвърдени от друг източник и няма повече информация по тях.

Още: На първо четене: Борисов и Пеевски остават без охрана

Асен Василев пита Сарафов защо е оттеглил искането за имунитета на Борисов

Асен Василев се обърна директно към изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, който остава на поста си въпреки законовите промени, забраняващи му това да е факт от 21 юли 2025 г. "Защо оттегли искането за имунитета на г-н Борисов, който Иван Гешев беше вкарал в парламента? Защо са смачкани тези прокурорски преписки? И най-накрая ще започне ли разследване по тях? Той се преструва, че е главен прокурор, и докато се преструва, че е главен прокурор, дължи тези отговори", каза бившият финансов министър.

"Висшият съдебен съвет се събира на Пленум на 20 януари. Крайно време е да спази закона и да го отстрани, и да сложи главен прокурор, който няма да опъва този чадър над г-н Борисов", заяви Василев.

Още: ПП-ДБ предупреди за "пъклен план" на мнозинството - избори със 100% хартия (ВИДЕО)