ГЕРБ vs. ИТН: Делян Добрев се обяви против смяна на машините със "скенери"

Един от ключовите депутати на ГЕРБ-СДС - бившият енергиен министър и настоящ председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Делян Добрев - се обяви против промените в Изборния кодекс, предлагани от "Има такъв народ". С тях се цели закупуване на "скенери", които да отчитат резултата от гласуване с хартиена бюлетина и които изцяло да заменят настоящите машини. От опозицията, в лицето на ПП-ДБ, предупредиха, че това е "пъклен план" на досегашните управляващи за 100% хартиен вот, което, по думите им, ще доведе до засилване на манипулациите.

"Аз съм против промяната в Изборния кодекс, защото тя не се прави два месеца преди изборите", каза Делян Добрев пред репортери на влизане в парламента на 14 януари.

Това е важен коментар преди заседанието на правна комисия в 51-вия парламент днес следобед, на което се решава дали ще мине предложението за отмяна на машинното гласуване в настоящия му вид. Идеята на ИТН, които доскоро управляваха с ГЕРБ-СДС, е подкрепена от "ДПС-Ново начало" на санкционирания от САЩ и Великобритания за корупция Делян Пеевски.

Още един сигнал "против" от ГЕРБ

Още един депутат от ГЕРБ - Христо Терзийски - намекна, че е против. Той цитира препоръките на Венецианската комисия към Съвета на Европа да не се правят промени в правилата за организиране на избори поне 6 месеца преди провеждането им.

Снимка: Делян Добрев, БГНЕС

Реакцията на ПП-ДБ

И според председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев няма как да се въведат нови машини за два месеца, колкото горе-долу остават до нови избори. "Знаете, че на предишните машини им отне 2 години да бъдат въведени - минаха на частични избори, минаха тестове, чак след това беше въведено 100% машинно гласуване. Това, което виждаме в момента като заявка от другите политически партии – най-вече от ГЕРБ, „ДПС-Ново начало“ и „Има такъв народ“ - е, че те искат да се въведат т.нар. „броячки“ за два месеца", каза той.

"Първо трябва да се купят машините, да се конфигурират бюлетините, да се тестват, да бъдат сертифицирани до 55 дни преди избори. Това означава, че до 10 февруари ние трябва да сме купили, конфигурирали, тествали и сертифицирали тези машини. На всички е ясно, че това няма как да стане. Затова партиите го предлагат – за за може да се каже: махнахме машините, които работят, сложихме нови, броячки, само че те няма да са готови, затова ще отидем на избори със 100% хартия. Това им е пъкленият план. Затова призоваваме всички български граждани да излязат на протест тази вечер от 18 ч., защото както за бюджета, са си подготвили мнозинство предварително – и единственото, което може да ги спре, освен нашата съпротива вътре в парламента, е ако гражданите излязат и кажат: „Това няма да се случи“", заяви Асен Василев.

