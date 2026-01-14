Лайфстайл:

Българка отново е втора в света на фехтовката

Най-добрата българска състезателка във фехтовката Йоана Илиева отново се изкачи до номер 2 в световната ранглиста на сабя (жени) на Международната федерация по фехтовка. Възпитаничката на фехтовален клуб Свечников приключи 2025 година под номер 3, след водачката Мисаки Емура от Япония и подгласничката ѝ Сара Нуча от Франция. 

След силното си представяне за Гран При на Тунис миналата седмица и пето място в крайното класиране, българката натрупа 186 000 точки и отново е по петите на водачката в ранглистата Мисаки Емура, която е с 205 000 точки.

Илиева ще мери сили с най-добрите сабльорки в света в Солт Лейк Сити в края на януари

Трета в ранглистата на Международната федерация по фехтовка е Сара Нуча (Франция) със 179 000 точки. Следващото състезание за най-добрите сабльорки в света е в Солт Лейк Сити (САЩ) от 22 до 24 януари.

В края на 2025-а Йоана Илиева се представи силно и на състезание във Франция. Припомняме, че Илиева е част от световния елит във фехтовката в последните няколко години, като бе избрана под номер 8 в анкетата "Спортист на годината" на България за 2023 година, когато номер 1 стана Александър Везенков.

Стефан Йорданов
