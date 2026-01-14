Бебе с откъсната ръка, пияни лекари: Подробности от родилното на ужасите в Русия

Шокиращи подробности разказаха жени, които са имали нещастието да родят в болницата в Новокузнецки родилен дом № 1 в Русия, в който по празниците починаха 9 бебета. По думите на жените отношението на медицинския персонал е било жестоко, граничещо със садизъм. Имало е случаи, в които раждането се е приемало от санитарки, а не от квалифициран медицински персонал. Това се отнася най-вече до раждания, случили се през нощта.

Свършено е с теб

"Свършено е с теб. Пречиш ми да спя.", казал един от лекарите на раждаща жена, чийто син получава родова травма и едва оцелява заради незаинтересоваността на персонала. „Две момичета разказаха, че не са били израждани от лекари. Жените са постъпили през почивните дни. Дежурният лекар е бил пиян. Медицинските сестри са ги израждали и са ги били. Не само им е бил прилаган прийомът на Кристелер, при която изтласкват бебето със силен натиск върху корема на родилката, а са били удряни по краката и тялото. Какво, по дяволите, е това? Какво можеш да постигнеш с това? Нищо. Това е садизъм.“, разказва жена, раждала във въпросното здравно заведение.

Други майки споделят, че децата им не са получавали дозата си мляко през нощта, защото медицинският персона е спял. На личната страница в социална мрежа една от акушерките позира в Новогодишната нощ пред маса, отрупана с храна и бутика алкохол в болничното заведение.

Няколко са случаите, в които родени здрави деца умират в неонатологичното отделение след седмици или месеци, без да бъде посочена ясна причина за смъртта. По думите на очевидци в болницата не са спазвали елементарни правила за хигиена, по време на грипния сезон персоналът не е ползвал защитни маски.

Откъсната ръчичка

Откъсната ръчичка

При друг случай на преждевременно раждане в 21-а гестационна седмица, бебето е било буквално изтръгнато от утробата на майката и ръчичката му е била откъсната. То е било положено върху корема на жената с думите: "Явно не си го искала прекалено силно".

Припомняме, че след първоначалната проверка в родилния дом е установено, че в рамките на месец и половина в него са родени 234 бебета. 32 от тях са лекувани в интензивно отделение. 17 са в критично състояние. 16 са преждевременно родени, припомня Сибирь.Реалии.

„Всичките 17 са страдали от тежки вътрематочни инфекции. Едно бебе е имало първичен имунодефицит. Някои са се нуждаели от интензивно лечение повече от 30 дни. Всички са били лекувани съгласно клиничните насоки. Девет бебета не са оцелели“, се казва в официално съобщение на здравното министерство.

Ирина, която е родила детето си там не е изненадана от тази статистика: "Няма да се изненадам, ако е вътреболнична инфекция. Нямаше достатъчно лекари. Често не са били на смяна през нощта. Нямаше сапун или хартия в тоалетните. Дори не разчитахме на това. Но се надявахме, че след цезаровото сечение няма да бъдем принудени да чистим стаите. И това се случи."

Наказателни дела

На 13 януари 2026 г. губернаторът на Кемеровска област Иля Середюк обяви, че е решил да отстрани главния лекар на болницата Виталий Херасков от длъжност до провеждане на разследване, съобщи Коммерсант. Регионалното управление на Следствения комитет на Русия е образувало две наказателни дела: едно за причиняване на смърт по непредпазливост на две или повече лица (част 3 от член 109 от руския Наказателен кодекс) и едно за непредпазливост (член 293 от руския Наказателен кодекс). Родилното отделение в момента е затворено.

