14 януари 2026, 12:04 часа 296 прочитания 0 коментара
"Призовките са невалидни": Семейство Клинтън не се яви по делото "Епстийн"

Бил и Хилари Клинтън отказаха да свидетелстват по делото Джефри Епстийн, наричайки призовките, издадени от Комисията по надзор на Камарата на представителите, "правно невалидни". "Ще се защитим енергично", заявиха семейство Клинтън в съвместно писмо, публикувано в "X" от бившия президент на САЩ. Те добавиха, че вече са предоставили цялата информация, с която разполагат, свързана със случая, и определиха престъпленията на Джефри Епстийн като "ужасяващи".

В писмо до председател на Комисията по надзор на Камарата на представителите Джеймс Комър, адвокатите на Клинтън нарекоха призовките "невалидни и правно неприложими, необвързани с валидна законодателна цел, неоправдани, защото не търсят релевантна информация и безпрецедентно нарушение на разделението на властите".

Неуважение към съда

Комър заяви от своя страна, че следващата седмица ще започне производство за обвиняване на Бил и Хилари Клинтън в неуважение към Конгреса.

"Никой не обвинява Бил Клинтън в нищо, в никакво нарушение. Просто имаме въпроси и затова демократите гласуваха заедно с републиканците да се призове и Бил Клинтън", каза Комър.

Неспазването на призовка от Конгреса обикновено се счита за нарушение на закона и може да доведе до санкции като глоби или лишаване от свобода за тези, които са признати за виновни в неуважение към Конгреса.

Клинтън беше известен с приятелските си отношения с Епстийн в края на 90-те и началото на 2000 г., преди финансистът да се признае за виновен през 2008 г. Бившият президент отрече да е знаел за престъпленията.

Виолета Иванова
