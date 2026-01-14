"Призовките са невалидни": Семейство Клинтън не се яви по делото "Епстийн"

Бил и Хилари Клинтън отказаха да свидетелстват по делото Джефри Епстийн, наричайки призовките, издадени от Комисията по надзор на Камарата на представителите, "правно невалидни". "Ще се защитим енергично", заявиха семейство Клинтън в съвместно писмо, публикувано в "X" от бившия президент на САЩ. Те добавиха, че вече са предоставили цялата информация, с която разполагат, свързана със случая, и определиха престъпленията на Джефри Епстийн като "ужасяващи".

ОЩЕ: Тръмп разпореди да се огласят всички демократи, свързани с Епстийн

В писмо до председател на Комисията по надзор на Камарата на представителите Джеймс Комър, адвокатите на Клинтън нарекоха призовките "невалидни и правно неприложими, необвързани с валидна законодателна цел, неоправдани, защото не търсят релевантна информация и безпрецедентно нарушение на разделението на властите".

Bill and Hillary Clinton have refused to testify in the Jeffrey Epstein case, calling the subpoenas issued by the House Oversight Committee legally invalid



“We will vigorously defend ourselves,” Bill and Hillary Clinton said in a joint letter published on X by the former US… pic.twitter.com/dOyKJ3ksmb — NEXTA (@nexta_tv) January 14, 2026

Неуважение към съда

Комър заяви от своя страна, че следващата седмица ще започне производство за обвиняване на Бил и Хилари Клинтън в неуважение към Конгреса.

"Никой не обвинява Бил Клинтън в нищо, в никакво нарушение. Просто имаме въпроси и затова демократите гласуваха заедно с републиканците да се призове и Бил Клинтън", каза Комър.

ОЩЕ: Досиетата Епстийн: Нови скандални твърдения за Доналд Тръмп в поредна порция разсекретени документи

Неспазването на призовка от Конгреса обикновено се счита за нарушение на закона и може да доведе до санкции като глоби или лишаване от свобода за тези, които са признати за виновни в неуважение към Конгреса.

Клинтън беше известен с приятелските си отношения с Епстийн в края на 90-те и началото на 2000 г., преди финансистът да се признае за виновен през 2008 г. Бившият президент отрече да е знаел за престъпленията.