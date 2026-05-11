Кая Калас с отговор на идеята на Путин кой да представлява Европа в мирните преговори с Украйна (ВИДЕО)

Да се позволи на Русия да избере преговарящ за мир в Украйна от името на Европа "не би било много разумно". Това заяви европейският външен министър Кая Калас, коментирайки предложението с половин уста на руския диктатор Владимир Путин представител на Европа да е бившият германски канцлер Герхард Шрьодер. Той е един от най-близките до Путин европейци - беше главен ръководител на съвместния германо-руски газов проект "Северен поток".
"Герхард Шрьодер беше високопоставен лобист за руски държавни компании. Така че е ясно защо Путин го иска на масата за преговори – на практика да седи и от двете страни", коментира Калас.
The EU’s top diplomat said allowing Russia to choose a negotiator on Europe’s behalf would be “not very wise.”
"Gerhard Schroeder was a high-level lobbyist for Russian state-owned…
Путин предложи бившия германски канцлер като евентуален посредник в бъдещи мирни преговори късно вечерта на 9 май.
В Reuters се появи и германският отговор на идеята на Путин – няма такова нещо, Русия не е променила нито едно от условията си за край на войната и ще си проличи има ли намерение да го направи и да тръгне по пътя на справедливия мир, когато се видят резултатите от тридневното примирие (9-11 май). Засега германската позиция е, че Путин лъже и прави предложения, които не мисли изобщо да спазва и развива, за да разделя Запада в помощта му за Украйна - ОЩЕ: От "наркоман" до "г-н Зеленски": Путин усеща, че украинският котлон пари (ОБЗОР - ВИДЕО)
Отделно Калас беше категорична, че с примирието 9-11 май Путин е искал единствено глътка въздух да проведе парада за Деня на победата в Москва:
We saw that this ceasefire that Putin wanted was only very cynical — to protect his parade, whereas they were actually attacking civilians in Ukraine.
Ukraine kept to the ceasefire, like previously offered ceasefires, unconditionally. Russia didn't really…