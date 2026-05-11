Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Твърде сексуално" за "Евровизия": Участник, фен на DARA, получи официално предупреждение да промени изпълнението си (ВИДЕО)

11 май 2026, 11:12 часа 615 прочитания 0 коментара
Снимка: Screenshot/YouTube
"Твърде сексуално" за "Евровизия": Участник, фен на DARA, получи официално предупреждение да промени изпълнението си (ВИДЕО)

Неочакван обрат за норвежката делегация във Виена. Йонас Лов - представителят на Норвегия на "Евровизия", разкри, че продуцентският екип на конкурса го е помолил да смекчи "сексуалната привлекателност" на изпълнението си на песента "Ya Ya Ya".

Лов сподели, че първоначалните му репетиции са предизвикали изненадващо предупреждение от страна на организаторите.

"Не е подходящо за семейства"

Още: Скандал на "Евровизия": Смъртни заплахи и сигнали за масирана нечестна агитация за гласуване

"Без да се шегувам, казаха, че е твърде секси", обясни той пред репортери.

Ръководителят на делегацията Мадс Торклеп се намеси, за да потвърди, че корекциите са задължителни преди полуфиналите на живо.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Казаха ни да намалим сексапила, защото не е подходящо за семействата, които ще гледат", обясни Торклеп. По-конкретно, екипът на продукцията поиска намаляване на "сексуализираните движения" и някои ритмични жестове, които са част от естественото сценично присъствие на Йонас.

Въпреки сериозния характер на предупреждението, Йонас Лов прие ситуацията хумористично.

"Не знам за какво говорят! Аз съм най-малко сексуалният човек в делегацията. Разбира се, ние го приемаме сериозно. Мисля, че просто искат да се уверят, че не прекаляваме", коментира той.

За Лов DARA е фаворит

По-рано представителят на Норвегия се изказа изключително ласкаво за българската песен и българският представител на "Евровизия" DARA.

Попитан има ли фаворит сред тазгодишните участници, той отговори, че най-много харесва именно песента на България.

Още: DARA се облече като кукер и мина по "червения" килим на "Евровизия" (ВИДЕО)

"Bangaranga" е любимата ми песен. DARA е изключителна. Запознахме се в Осло. Тя е такава дива, тя е всичко, което искам да бъда. И е толкова забавна. Харесвам я, защото е толкова забавно да се около нея", коментира Лов.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евровизия Евровизия 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Музика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес