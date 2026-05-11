"Твърде сексуално" за "Евровизия": Участник, фен на DARA, получи официално предупреждение да промени изпълнението си (ВИДЕО)

Неочакван обрат за норвежката делегация във Виена. Йонас Лов - представителят на Норвегия на "Евровизия", разкри, че продуцентският екип на конкурса го е помолил да смекчи "сексуалната привлекателност" на изпълнението си на песента "Ya Ya Ya".

Лов сподели, че първоначалните му репетиции са предизвикали изненадващо предупреждение от страна на организаторите.

"Не е подходящо за семейства"

"Без да се шегувам, казаха, че е твърде секси", обясни той пред репортери.

Ръководителят на делегацията Мадс Торклеп се намеси, за да потвърди, че корекциите са задължителни преди полуфиналите на живо.

"Казаха ни да намалим сексапила, защото не е подходящо за семействата, които ще гледат", обясни Торклеп. По-конкретно, екипът на продукцията поиска намаляване на "сексуализираните движения" и някои ритмични жестове, които са част от естественото сценично присъствие на Йонас.

Въпреки сериозния характер на предупреждението, Йонас Лов прие ситуацията хумористично.

"Не знам за какво говорят! Аз съм най-малко сексуалният човек в делегацията. Разбира се, ние го приемаме сериозно. Мисля, че просто искат да се уверят, че не прекаляваме", коментира той.

За Лов DARA е фаворит

По-рано представителят на Норвегия се изказа изключително ласкаво за българската песен и българският представител на "Евровизия" DARA.

Попитан има ли фаворит сред тазгодишните участници, той отговори, че най-много харесва именно песента на България.

"Bangaranga" е любимата ми песен. DARA е изключителна. Запознахме се в Осло. Тя е такава дива, тя е всичко, което искам да бъда. И е толкова забавна. Харесвам я, защото е толкова забавно да се около нея", коментира Лов.