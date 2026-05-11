Deep Purple дадоха старт на световното си турне. Чакаме ги в София!

Любимата на милиони по света рок група Deep Purple вече е на път – емблематичните музиканти официално стартираха световното си турне, поставяйки началото на поредица от шоута на няколко континента. Първата спирка в календара на рок титаните беше Япония, а след обиколка на над 40 града, бандата ще стигне и до София, откъдето ще започне европейската част на турнето. Именно в българската столица ще бъде даден зрелищният старт на турнето на Стария континент. 29 септември 2026 г. е денят, в който българската публика ще стане част от това глобално музикално пътешествие и ще има възможността да чуе на живо новото творчество на групата в Арена 8888 София.

Рок легендите обещават да създадат един истински спектакъл с музиката от новия си албум "SPLAT!", който предстои да излезе на 3 юли. В основата на концепцията зад проекта стои идеята за трансформация отвъд физическото съществуване, вместо обичайния апокалиптичен прочит за края на човечеството. Според фронтмена на групата Ian Gillan албумът носи усещането за "съвременна версия на Deep Purple от 70-те". Заедно с бандата за настроението в залата ще отговарят и музикантите от Jayler. Турнето следва успеха на последния, издаден от групата албум – "=1", който отбеляза нов етап в развитието ѝ благодарение и на участието на китариста Саймън МакБрайд, чието включване добавя по-съвременна динамика към класическия стил. Сега бандата продължава напред с нови попълнения в сетлиста си, които комбинира с любимите класики. Този нюх за експерименталност в комбинация с уважение към утвърдените хитове е причината рок титаните да продължават да разгръщат творческия си потенциал и да задържат любовта на публиката вече над 5 десетилетия.

По време на световната си обиколка Deep Purple ще изнесат концерти в десетки градове, но шоуто в София се очертава като едно от ключовите събития в турнето – не само заради позицията си в календара, но и заради силната връзка на групата с българската публика. Феновете могат да очакват мащабна продукция и несравнима енергия, която превръща Deep Purple в едно от най-влиятелните имена в рок историята. На сцената ще прозвучат както емблематични хитове, така и най-новите им песни, които ще бъдат представени за пръв път пред европейска публика.

Билети могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim и всички обекти на OMV в страната. Организатор на събитието е NUCOAST CONCERTS.

