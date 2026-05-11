"Състезаваха се кой ще убие най-красивата жена“: Още разкрития за Сараевското сафари

Ловците от Сараевското сафари се състезаваха да убиват най-красивите жени, разказва хърватският активист Домагой Маргетич в новата си книга "Плати и стреляй“, пише британският вестник The Times. Авторът твърди, че богати европейци, включително британци, са плащали премии, за да стрелят по по-млади или бременни жени, хванати в капан в босненския град през 90-те години. Припомняме, че това е т.нар. афера "Сараевско сафари", известна и като "лов на хора" по време на обсадата на босненския град Сараево през войната от 1992-1995 г.

Стрелбата по бременните жени била най-скъпа

Сумата е нараснала до 95 000 марки за убийството на по-млада жена, докато цената за застрелване на бременна жена е била 110 000 марки.

В книгата Маргетич се позовава на документи, за които се твърди, че са му предадени от босненския разузнавач Неджад Углен, убит през 1996 г. „Углен е записал също, че чужденци са се състезавали кой ще застреля най-красивата жена", каза Маргетич пред медиите.

Имало и европейски благородник

Твърди се, че Углен е разговарял с членове на босненската сръбска армия, някои от които споменали, че сред стрелците е бил европейски аристократ. „Мнозина ми казаха, че сред снайперистите е бил европейски благородник. Той идвал с хеликоптер, отсядал във Вогошча, близо до Сараево, и молил да стреля по деца“, твърди се, че е записал Углен.

Чия е била идеята за сафарито?

Въпреки че туристите-убийци са платили на сръбски посредници, Маргетич твърди, че идеята за подобно сафари не е дошла от Сърбия, а от Хърватия, и че е замесен Звонко Хорватинчич, който е работил за югославското разузнаване в Хърватия преди войните през 90-те години.