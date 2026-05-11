Бойкот или заетост? Победителка на "Евровизия" отказа участие на финала във Виена

Победителката в конкурса на "Евровизия" 2003 Сертаб Еренер е отказала да участва във финалния концерт на Евровизия, който ще се състои на 16 май т.г. във Виена, съобщават местни медии. Еренер, която е единствената турска певица, печелила досега Евровизия, е посочила в специално видеопослание, че предпочита да не участва в проявата.

Това си решение на Еренер свързва с две причини. Едната е, че за решението й са повлияли настоящите политически събития по света.

"Не ми идва отвътре желанието да участвам в заключителния концерт на Евровизия 2026, поради което официално отказах", казва певицата.

В същото време тя посочва, че имала планиран вече концерт същата вечер в Истанбул, което обаче се счита за не толкова съществена причина за отказа й, отбелязват медиите.

Решението на Сертаб Еренер да откаже поканата за участие във финалния концерт на Евровизия 2026 г. има символично значение. Тя е най-тясно свързана с успеха на Турция на Евровизия, но тазгодишното състезание се отличава и с нарастващ политически характер, коментира "Хюриет дейли нюз".

Оттегляне на Турция от "Евровизия"

Еренер остава една от най-важните фигури на Турция в историята на Евровизия. През 2003 г. тя спечели конкурса с песента "Everyway That I Can", с което донесе на Турция първата и единствена победа досега.

Песента стана една от най-известните песни на Турция на Евровизия и спечели голямо внимание в цяла Европа.

През 2012 година Турция официално се оттегли от участие в конкурса за песен на Евровизия, позовавайки се на недоволство и несъгласие относно промените в системата и правилата за гласуване.

Междувременно, Еренер участва като гост-изпълнител във втория полуфинал на конкурса за песен на Евровизия, проведен в Малмьо, Швеция през 2024 г., посочва Хабертюрк, цитирани от БТА.