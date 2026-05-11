Почина любим актьор от "Междузвездни войни"

Театралният и филмов актьор Майкъл Пенингтън почина на 82-годишна възраст, потвърдиха негови представители. Най-известен в ролята на командира на "Звездата на смъртта" Моф Джерджерод във филма "Междузвездни войни: Епизод VI: Завръщането на джедаите", Пенингтън беше утвърден шекспировски актьор и е почетен асоцииран артист на Кралската шекспирова компания. Той също така беше съосновател на Английската шекспирова компания заедно с театралния режисьор Майкъл Богданов.

> be Michael Pennington

> spend 60 years as one of Britain's greatest stage actors

> Shakespeare, Royal Shakespeare Company, 10 books written

> respected everywhere in the theatre world

> then take a small role in Return of the Jedi for the money

> play Moff Jerjerrod - the man… https://t.co/nvfqgRGBOQ pic.twitter.com/VHaOj2iWml — PavelRaw (@PavelRaw) May 10, 2026

Актрисата Мириам Марголис описа Пенингтън като "много добър актьор, блестящ, мъдър, ясен". Тя каза, че той е бил "стар приятел от времето в Кеймбридж", добавяйки: "Неизмеримо съм натъжена. Благословена да е скъпата ти памет, стар приятелю."

Интервю: Ексклузивно пред Actualno.com: Говори легендата от "Междузвездни войни" Антъни Даниелс (ВИДЕО)

Кой е Майкъл Пенингтън

Роден като Майкъл Вивиан Файф Пенингтън на 7 юни 1943 г. в Кеймбридж, Англия, кариерата на актьора на екрана започва през 1965 г. с поддържаща роля в минисериала на BBC "Войната на розите", съобщава BBC.

През кариерата си той играе повече от 70 роли на екрана, включително партнира на актрисата Мерил Стрийп във филма "Желязната лейди", за който тя спечели третата си награда "Оскар" за най-добра актриса. Английският актьор е известен и със съвместната си работа с Джуди Денч и нейния съпруг Майкъл Уилямс, като заедно участват в няколко театрални постановки, сред които "Крал Лир".

Майкъл Пенингтън и Джуди Денч през 2017 г., снимка: Getty Images

В интервю за вестник "The Independent" през 2015 г. Пенингтън споделя, че именно гледането на Денч в ролята на Офелия в постановката "Хамлет" в Лондон през 1957 г. го е вдъхновило да се посвети на театъра. "Няма никой като Джуди. За нея актьорството е игра: тя е момиче, на което никоя друга не е равна", казва той пред вестника.

Пенингтън има роли и в няколко продукции на BBC, включително "Вещиците от Пендъл", "Цар Едип" и адаптация на "Мидълмарч". Последната му роля е през 2022 г. в научнофантастичния сериал "Отгледани от вълци".