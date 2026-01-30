Брутален случай на домашно насилие: Мъж изгори жена си с цигари

Брутален случа на домашно насилие е бил регистиран късно снощи в македонския град Велес, когато 32-годишен мъж от града е задържан от полицията след сигнал за жестокото посегателство към жена си. Новината за насилието съобщи македонската медия "Телма", която се позовава на съобщение на местната полиция. Според доклада на местната полиция, той е изгорил жена си с цигари и я е наранил.

„Полицейски служители от СВР Велес снощи в 22:40 часа лишиха от свобода 32-годишен мъж от Велес, действайки по предходен сигнал, че е счупил предмети в дома си и е наранил 33-годишната си съпруга със запалена цигара. Случаят ще бъде обработен“, се казва в полицейския бюлетин.

Последните случаи на домашно насилие

Случаите на домашно насилие не са непознати за Балканите. Припомняме, че наскоро в 55-годишен мъж беше арестуван северното предградие на гръцката столица Атина след като е намушкал сестра си в окото с химикалка при неуточнени обстоятелства. 49-годишната жертва е откарана за лечение в болница „Георгиос Гениматас“. Няма подробности за сериозността на нараняването ѝ. Брат ѝ е задържан в службата за домашно насилие в Агия Параскеви. ОЩЕ: Мъж намушка сестра си с химикал в окото

България също не е подмината от този вид престъпления, като

преди дни мъж беше задържан за домашно насилие над родителите си в Тетевенско.

Сигналът за случая е подаден в районното управление в Тетевен. Съобщено е, че 36-годишният мъж упражнява системен физически и психически тормоз върху родителите си. ОЩЕ: Системно тормозил родителите си: Мъж е задържан за домашно насилие