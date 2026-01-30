Войната в Украйна:

Гонят израелски дипломат от Африка

30 януари 2026, 15:40 часа 156 прочитания 0 коментара
Гонят израелски дипломат от Африка

Министерството на външните работи на Южна Африка нареди на временно управляващия посолството на Израел в страната Ариел Сейдман, който е и най-високопоставеният дипломат в Претория, да напусне страната в рамките на седемдесет и два часа, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde. Ариел Сейдман е обявен за персона нон грата след серия от "неприемливи нарушения на дипломатическите норми и обичаи, които представляват пряко посегателство върху суверенитета на Южна Африка", обясняват от министерството. 

Какво е направил?

Като неприемливи нарушения се определят „обидни нападки срещу Негово Превъзходителство президента Сирил Рамафоса.

На 13 ноември съобщение, публикувано в акаунта X на израелското посолство, предизвика възмущение. Възпроизвеждайки изявление на президента Рамафоса – „политиките на бойкот не работят“ – посолството написа: „Рядък момент на мъдрост и дипломатическа яснота от президента Рамафоса“.  ОЩЕ: Посланикът на Южна Африка във Франция е намерен мъртъв в Париж - паднал от 22-ия етаж

„Г-н Сейдман е длъжен да напусне републиката в рамките на седемдесет и два часа “, уточни министерството, призовавайки израелското правителство да гарантира в бъдеще, че неговата дипломация „проявява дължимото уважение към Република Южна Африка".

Защо се влошиха отношенията между Израел и Южна Африка? 

Отношенията между двете правителства са в най-ниската си точка, откакто Претория подаде жалба срещу Израел до Международния съд в края на 2023 г., обвинявайки го в геноцид в Газа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Конфликтът в Газа резонира силно в Южна Африка, която има най-голямата еврейска общност в Субсахарска Африка и се смята за един от най-пламенните поддръжници на палестинската кауза.  ОЩЕ: Войната в Газа е "геноцид": ЮАР срещу Израел

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Израел Южна Африка Газа персона нон грата
Още от Африка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес