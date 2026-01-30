Гонят израелски дипломат от Африка

Министерството на външните работи на Южна Африка нареди на временно управляващия посолството на Израел в страната Ариел Сейдман, който е и най-високопоставеният дипломат в Претория, да напусне страната в рамките на седемдесет и два часа, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde. Ариел Сейдман е обявен за персона нон грата след серия от "неприемливи нарушения на дипломатическите норми и обичаи, които представляват пряко посегателство върху суверенитета на Южна Африка", обясняват от министерството.

Какво е направил?

Като неприемливи нарушения се определят „обидни нападки срещу Негово Превъзходителство президента Сирил Рамафоса.

На 13 ноември съобщение, публикувано в акаунта X на израелското посолство, предизвика възмущение. Възпроизвеждайки изявление на президента Рамафоса – „политиките на бойкот не работят“ – посолството написа: „Рядък момент на мъдрост и дипломатическа яснота от президента Рамафоса“. ОЩЕ: Посланикът на Южна Африка във Франция е намерен мъртъв в Париж - паднал от 22-ия етаж

„Г-н Сейдман е длъжен да напусне републиката в рамките на седемдесет и два часа “, уточни министерството, призовавайки израелското правителство да гарантира в бъдеще, че неговата дипломация „проявява дължимото уважение към Република Южна Африка".

Защо се влошиха отношенията между Израел и Южна Африка?

Отношенията между двете правителства са в най-ниската си точка, откакто Претория подаде жалба срещу Израел до Международния съд в края на 2023 г., обвинявайки го в геноцид в Газа.

Конфликтът в Газа резонира силно в Южна Африка, която има най-голямата еврейска общност в Субсахарска Африка и се смята за един от най-пламенните поддръжници на палестинската кауза. ОЩЕ: Войната в Газа е "геноцид": ЮАР срещу Израел