Турската рап сензация Ezhel с нов концерт у нас през ноември

След напълно разпродадения си предишен концерт у нас и засиления интерес за ново негово шоу, Ezhel се завръща в София с още по-мащабно шоу. Един от най-значимите артисти на съвременната турска и европейска хип-хоп сцена ще излезе в Joy Station на 15 ноември 2026 г., за да се срещне отново с българската публика. Билетите за клубния му гиг влизат в продажба в мрежата на ticketstation.bg на 2 февруари (понеделник) на цени, които стартират от 30 евро.

Кой е Ezhel

Ezhel, роден като Sercan İpekçioğlu в Анкара и понастоящем базиран в Берлин, е водеща фигура в турската рап, трап и реге култура. Още от тийнейджърските си години той се позиционира в центъра на силната ъндърграунд сцена на Анкара, където черпи вдъхновение от хип-хоп, реге и анатолийски рок – влияния, които и до днес оформят неговото разпознаваемо и напълно автентично звучене.

През 2017 г. Ezhel издава дебютния си албум "Müptezhel", който бързо се превръща в културен феномен. Смесвайки рап, трап и реге, албумът печели широка публика и утвърждава Ezhel като глас на цяло поколение. Парчета като "Şehrimin Tadı" и "Geceler" говорят директно за градския живот, социалните проблеми и реалността на младите хора – теми, които намират отзвук далеч извън границите на Турция.

Ezhel е символ на свободното себеизразяване и артистичната независимост. Силната му връзка с публиката и безкомпромисната му откровеност го превръщат в едно от най-влиятелните имена на съвременната сцена, а колаборациите му с артисти като Ufo361, Luciano, Gentleman и Aitch затвърждават международното му присъствие.

Ezhel се връща в София, за да превърне вечерта на 15 ноември в концентрация от хитове, нов материал и характерната за него сурова енергия на живо, която веднъж вече спечели българските фенове. Повторното му гостуване е сигурен знак за силната връзка между артиста и публиката у нас и билетите няма да се задържат дълго след влизане в продажба в мрежата на tickestation.bg на цени стартиращи от 30 евро. Събитието във Facebook е тук.