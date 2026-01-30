Джъстин Бийбър със специално изпълнение на наградите "Грами"

Носителят на награди "Грами", Джъстин Бийбър, който и тази година получи няколко номинации, ще пее на церемонията на "Грами 2026" на 1 февруари, след четиригодишно отсъствие, потвърдиха от Американската звукозаписна академия в изявление от 28 януари. Джъстин, който тази година е номиниран за четири награди за албума си "SWAG" – включително Албум на годината, Най-добро поп соло изпълнение, Най-добър поп вокален албум и Най-добро R&B изпълнение – всъщност не е присъствал на церемонията от 2022 г., когато се качи на сцената, за да изпълни хита си от "Justice" - "Peaches", припомнят от "Е!News".

Певецът се завърна за кратко на сцената през 2024 г. по време на NHL All-Star Player Draft в Торонто, но иначе се е въздържал от публични изяви след отмяната на световното турне "Justice" през 2023 г.

Justin Bieber is officially coming back to the Grammy stage 🎤✨



The Recording Academy confirmed he’ll perform this weekend, marking his first appearance on Music’s Biggest Night since 2022, when he performed his song 'Peaches' with Daniel Caesar and Giveon.



The comeback… pic.twitter.com/gLkP87KMot — 98.1 CHFI (@981CHFI) January 28, 2026

Изпълнителите на "Грами"

Сред вече обявените изпълнители, които ще пеят на "Грами 2026", са номинираните за Най-добър нов изпълнител: Адисън Рей, Алекс Уорън, KATSEYE, Леон Томас, Лола Йънг, Оливия Дийн, SOMBR и The Marías. Те ще се представят в специален сегмент, посветен на категорията.

Също така на сцената ще излязат Clipse и Фарел Уилямс, номинирани за работата си по албума "Let God Sort Em Out", както и Сабрина Карпентър, която тази година е номинирана за шест награди "Грами".

От сайта на списание "Билборд" обявиха, че Лейди Гага също ще пее на церемонията. Тя има седем номинации тази година, което е рекорд за певицата. Предишното ѝ най-добро постижение бе през 2011 година, когато получи шест приза, , припомня БТА.

Lady Gaga will perform at the 2026 GRAMMY Awards this Sunday, February 1st pic.twitter.com/q1EdzEwH7y — Gaga Daily (@gagadaily) January 29, 2026

Албумът на Гага "Mayhem" е номиниран и за Албум на годината, и за Най-добър вокален поп албум. Песента "Abracadabra" се бори за Запис на годината, Песен на годината и Най-добър запис на денс поп парче. "Disease" е номинирана за най-добро солово поп изпълнение. "А Harlequin" – албумът, свързан с филма ѝ от 2024 г. "Жокера: Лудост за двама", ще се състезава за най-добър традиционен поп албум.

Още: Топ 10 на най-излъчваните песни в България за 2025 (ВИДЕО)

Гага е спечелила 14 награди "Грами", но все още ѝ предстои да завоюва приза в т.нар. категория на Големите четири – албум, запис, песен на годината и най-добър нов артист.

Американският рапър Tyler, The Creator също ще има изпълнение на церемонията. 34-годишният певец има шест номинации през 2026 г. – за албум на годината, най-добър рап албум, най-добра обложка на албум за "Chromakopia".