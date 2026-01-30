Левски обвърза сина на Бабангида с дългосрочен договор

Юношата на Левски Ернан Ангелов подписа първи професионален договор с родния си клуб. Контрактът е дългосрочен като ще задържи младия футболист на "Герена" в следващите три години. Това обявиха официално „сините“.

Кариерата на Ернан Ангелов

„Ернан Ангелов е роден на 20 януари 2009 година и е част от Академия Левски от 2022 година. Записва 92 мача и вкарва 85 гола за отборите в Столичното първенство (U14), Елитните юношески групи до 15, до 16 и до 17 години, и за Купа БФС. През настоящия сезон нападателят играе за отбора на Левски до 17 години в Елитната група като има на сметката си 14 мача и 15 отбелязани гола.

„През сезон 2022/23 г. печели титлата в Столичното първенство с Левски. Попада в идеалния отбор на Елитната юношеска група до 15 години за сезон 2023/24 г. Левски пожелава на Ернан Ангелов много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб“, написаха на официалната страница на клуба.

Интересно е, че Ернан Ангелов е син на Емил Ангелов-Бабангида, който бе един от основните футболисти на Левски, който печелеше титли и направи пробив в турнира за Купата на УЕФА и в Шампионската лига в началото на XX век.

