30 януари 2026, 15:22 часа 0 коментара
Изящество, сила и вдъхновение: Избраха новата "Мисис Свят" (СНИМКИ)

Сцената на "Мисис Свят" отново доказа, че конкурсът далеч не е само празник на красотата, а платформа за сила, лидерство и личностно израстване. На 29 януари 2025 г. в Westgate, Лас Вегас, титлата Мисис Свят 2025 бе присъдена на Чанита Сийдакет Крейторн от Тайланд - жена, която олицетворява съвременния образ на майчинство, увереност и обществена ангажираност.

Крейторн се наложи сред силна международна конкуренция, като Мисис Америка и Мисис Шри Ланка, които заеха второ и трето място и оформиха челната тройка.

Новата носителка на короната e описана като жена, която "с гордост е представила Тайланд с изящество, сила и цел, въплъщавайки истинския дух на женствеността, майчинството и лидерството". Това казват за нея в официално изявление от "Мисис Свят Тайланд".

По всичко личи, че новата носителка на титлата за красота съчетава успешно професията си с ролята на майка и едновременно с това остава социално ангажирана, което я превръща във вдъхновение за други жени. Според профила на носителката на титлата за красота за 2025 година Крейторн е двуезична водеща и бранд представител на организацията Save the Children Thailand. Тя се отличава с активна обществена позиция, особено в подкрепа на психичното здраве на майките.

Пътуването към сцената на "Мисис Свят" е не само конкурс за красота, но и изпитание за характера и силата на жената. Това осъзнава Чанита Сийдакет Крейторн — участничка, която през всяка стъпка на подготовката е научила ценни уроци за себе си.

"Това пътуване ме научи на истинското значение на устойчивостта и никога да не се отказваш", споделя тя. През моменти на съмнение и трудности, дори когато почти е мислела да се откаже, Сами, както я наричат близките ѝ, е успяла да се изправи и да продължи напред с по-силно сърце от всякога.

Наследството на една титла

Победата на Крейторн идва година след като Тшего Гале от Южна Африка влезе в историята като Мисис Свят 2024. Тя не само надделя над 39 други участнички в Лас Вегас, но и се превърна в първата чернокожа жена, спечелила титлата, както и във втория победител от Южна Африка, припомня "People". 

Ева Петрова
