Маестро Найден Тодоров в Прага за престижен концерт в Рудолфинума

На 31 януари Найден Тодоров застава начело на Северночешката филхармония – исторически оркестър за европейската музика, за да представи своята интерпретация на "Фантастична симфония" от Ектор Берлиоз – произведение, което изисква диригент с музикална зрялост и ясна концепция. Концертът в Прага е в голямата зала на Рудолфиниума, носеща името на най-известния чешки композитор Антонин Дворжак. Билетите за събитието са почти изчерпани.

Снимка: Софийска филхармония

Поканата към Маестрото идва като логично продължение на неговото утвърдено присъствие на водещи европейски сцени и след изключително успешния му концерт с Националния симфоничен оркестър на Чехия и Анджела Георгиу в другата емблематична зала на чешката столица - зала "Сметана".

Северночешката филхармония е оркестър с дълбоко вградена европейска памет и един от най-старите симфонични оркестри на Европа – тази година той става на 188 години. Създаден в културния контекст на XIX век, работил с музиканти като Рихард Щраус, Бузони, Казалс и Крайслер, този оркестър получава специално внимание като важно историческо наследство за Чехия.

Снимка: iStock

Зала "Дворжак" на Рудолфинума в Прага е една от най-престижните симфонични сцени в Европа. Построена през 1884 г. в неоренесансов стил, тя е дом на Чешката филхармония и е сцена, на която са свирили световни музикални величия като Игор Стравински, Марта Аргерич, Владимир Ашкенази и мн. др. Известна с изключителната си акустика и богата история, залата свързва класическата традиция с най-актуалните артистични постижения и привлича вниманието към всеки концерт.

Любопитен факт е, че залата, в която днес заседават българските депутати, е била създадена по модел на зала "Дворжак" в Рудолфиниума. Преди ремонта през 2018 г. тя се слави с отлична акустика, а назад във времето е била и сцена за класически концерти.

Следващият концерт на Найден Тодоров в София е на 5 март, когато заедно със Софийската филхармония ще посрещне на сцената на зала "България" победителката от международния конкурс "Опералия" и вече любимка на българската публика Екатерине Буачидзе. Завръщането на младото грузинско мецосопрано на сцената, която я направи звезда, ще бъде с рецитал с любими арии от Моцарт, Чайковски, Масне, Гуно и Бизе.

За Найден Тодоров

Снимка: Софийска филхармония

Найден Тодоров е един от водещите съвременни европейски диригенти, за когото музиката не е само интерпретация, а ясно заявена позиция. В работата си той последователно отстоява разбирането, че изкуството е жива форма на обществен разговор и че ролята на диригента е да носи отговорност за смисъла, който достига до публиката.

Роден през 1974 г. в Пловдив, Найден Тодоров започва да учи пиано на петгодишна възраст, а на шестнадесет години прави своя дебют като диригент. Образованието си получава в София, Виена и Йерусалим – път, който формира неговия широк културен и интерпретационен поглед.

Кариерата му го отвежда на сцени в Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Африка. Той дирижира редица водещи оркестри, сред които са Виенският симфоничен оркестър, Лондонският симфоничен оркестър, Токийската филхармония, Берлинският симфоничен оркестър, Симфоничният оркестър на Северен Израел, Националният симфоничен оркестър на Бразилия, Филхармонията на Кайро и Сицилианският симфоничен оркестър. Неговият репертоар се отличава с последователност и ясно изразен художествен избор, а не с търсене на комфорт или конюнктура.

В класическата музика Найден Тодоров работи с едни от най-значимите солисти на нашето време, сред които Джошуа Бел, Мидори, Сара Чанг, Максим Венгеров, Марта Аргерич, Мария Жоао Пиреш, Иво Погорелич, Готие Капюсон, Роберто Аланя, Томас Хампсън и Пласидо Доминго. Отвореността му към различни жанрове го води и до сътрудничества с артисти от популярната музика като Джон Лорд (Deep Purple), Анастейша, Стив Балсамо и Дуги Уайт.

Снимка: Софийска филхармония

Паралелно с активната си концертна дейност той е публичен говорител за класическата музика – водещ на телевизионно предаване, посветено на жанра, и автор на кратки разкази, част от които са публикувани в книга. Два пъти е отличен с наградата "Музикант на годината". Носител на румънския орден "Културни заслуги" с ранг "Велик офицер" и на престижния орден за изкуство и литература на Франция с ранг "Рицар".

От 2017 г. Найден Тодоров е директор на Софийската филхармония. Под негово ръководство оркестърът утвърждава ясно художествено лице и последователна визия за своето място в европейския културен контекст. В последните години той заема и поста служебен министър на културата на Република България – роля, в която пренася същото разбиране за културата като дългосрочна обществена отговорност, а не като административна функция.