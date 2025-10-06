Музикант от Oasis се оттегля от турнето заради диагноза рак

Китаристът на групата Oasis Пол "Боунхед" Артърс обяви, че е диагностициран с рак на простатата и ще си вземе "планирана почивка" от турнето, предаде ДПА. Формацията наскоро приключи британската част от него, след като отново се събра и продължава с концерти в Южна Корея, Япония и Австралия този месец. "В началото на тази година ми беше поставена диагноза рак на простатата. Добрата новина е, че реагирам много добре на лечението, което означава, че мога да участвам в това невероятно турне", написа китаристът, който е на 60 години, в публикация в Instagram. Той информира, че си взима "планирана почивка за следващия етап от лечението си", като ще пропусне изявите на Oasis в Сеул, Токио, Мелбърн и Сидни, отбелязва ДПА.

"Много ми е тъжно, че пропускам тези концерти, но се чувствам добре и ще се върна навреме за Южна Америка. Изкарайте си страхотно, ако отивате този месец, и ще се видим отново на сцената с бандата през ноември", написа китаристът.

Според благотворителната организация Prostate Cancer UK, приблизително един на всеки осем мъже ще заболее от рак на простатата през живота си, а заболяването често не дава симптоми в ранните си стадии, отбелязва БТА.

Завръщането на Oasis

В края на август миналата година братята Ноел и Лиъм Галахър обявиха, че 15 години след разпадането си емблематичната бритпоп група Oasis ще се събере отново. След пускането на билетите за първите обявени концерти настъпи хаос заради огромния интерес на феновете по цял свят. Ценните пропуски свършиха изключително бързо, но се стигна до спекулации с цените и дори анулиране на вече закупени билети.

Бандата започна световното си турне от Кардиф през юли.

