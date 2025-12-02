Любопитно:

02 декември 2025, 11:15 часа 407 прочитания 0 коментара
Когато две Диви се съберат: Мария Илиева и Прея с експлозивна музикална изненада (ВИДЕО)

Мария Илиева и Прея изненадват с неочакван горещ дует. Два от най-мощните гласове в българската музика се обединяват в експлозивна колаборация, която несъмнено ще накара феновете да я пускат отново и отново. Дълго пазеният в тайна дует направи видео премиерата си днес в Youtube каналите на Мария Илиева и Прея и вече може да бъде видян и чут по всички музикални медии в страната. В стрийминг платформите ще бъде наличен в четвъртък, 4 декември.

Снимка: Stereo Room

Огън и лед

"DIVA x2" е трети проект за авторския тандем Мария Илиева и Прея – двете са съавтори и в "100 причини" и "СуперЖена". Този път международният колектив се допълва от Rasmus Palmgren, Nermin Harambasic и Dexter, а аранжиментът е дело на хитмейкъра Денис Попстоев.

Горещото видео на DIVA, DIVA е заснето от неподражаемия Валери Милев, а двете Диви в него са в повече от перфектна форма. За начина, по който артистичните им образи изглеждат, се погрижиха стилистът Боян Кузески, Елиза Попова – грим, и Цветомир Петков от Георги Петков салон – коса.

"DIVA x2" заема своето място в историята на българската музика като първи дуетен видеосингъл на Мария Илиева с жена. С него Мария завършва цикъла от песни от тази година със силни позитивни послания за вярата в себе си, силата на духа, женската сила и важността на взаимната подкрепа.

"Голямо удоволствие е да се работи с Прея, благодаря ѝ, че сподели впечатляващия си талант с мен", казва Мария. "Много вярвам в DIVA x2 и съм сигурна, че хората ще я обикнат!"

"Смело мога да кажа, че този проект е една моя сбъдната дългогодишна мечта", споделя Прея. "Много съм щастлива, че с Мария реализирахме този проект и се надявам силно да вдъхнови всички Диви по пътя си."

Ева Петрова
