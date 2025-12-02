БНТ избира българската песен на "Евровизия": Кои изпълнители имат шанс?

Българската национална телевизия, член на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), организира национална селекция за избор на изпълнител и песен, които ще представят България в международната фаза на конкурса "Евровизия", съобщиха от телевизията.

БНТ кани за участие в селекцията петнадесет български изпълнители, сред най-излъчваните в радио- и телевизионния ни ефир през текущата календарна година, заели водещи позиции в класацията "БГ Топ 40" на сдружение "ПРОФОН" и отбелязали съществено присъствие в стрийминг платформите Spotify, Apple Music и YouTube и ключови социални показатели. Подборът цели постигане на баланс между артисти с утвърдено присъствие в радио- и телевизионния ефир и изпълнители с творчески потенциал и постижения в дигиталните музикални платформи.

Артистите, приели да участват в селекцията, ще се включат в телевизионна музикална шоу-програма, излъчена на живо от БНТ в три етапа, през януари и февруари 2026 г. Победителят ще бъде определен чрез комбиниран вот на телевизионната аудитория и на професионално жури.

Драстични промени при избора

От EBU обявиха, че за "Виена 2026", където ще участва и България, ще бъдат въведени нови правила за гласуване и провеждане на промо кампаниите на участниците. Тежестта на зрителския вот ще бъде намалена за сметка на журито, песните ще се подлагат на повече проверки за съответствие с духа и правилата на конкурса, а рекламата на изпълнителите ще бъде ограничена.

