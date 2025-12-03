Лили Иванова получи специален орден от Симеон Сакскобургготски (СНИМКИ)

Лили Иванова беше удостоена със специално отличие заради приноса ѝ към българската култура. Певицата получи "Дамски кръст", първа степен, на ордена "Свети Александър". Той ѝ беше връчен лично от Симеон Сакскобургготски в двореца "Врана". Примата на българската музика сама се похвали, като качи снимки във Facebook и изказа благодарността си.

Какво сподели Лили Иванова

"Благодаря на Н.В. Цар Симеон II за поканата да бъда гост в дома му в двореца "Врана" и за оказаната ми чест! От цялото си сърце пожелавам на Него и на Царското семейство здраве, щастие и много, много успехи!"

Беше публикуван и текстът на Сакскобургготски за избора ѝ. "С особено благоволение награждаваме Лили Иванова за изключителните ѝ заслуги към българската култура с Дамски кръст, първа степен, на нашия орден "Свети Александър"."

Повече за ордена "Свети Александър"

"Свети Александър" е вторият орден, който се създава в младото Княжество България непосредствено след освобождението ни от турско робство. Той е създаден по идея на княз Александър І Батенберг в нарушение на клаузите на Берлинския конгрес, което е свидетелство за стремежа на нашите предци към суверенитет и независимост.

Княз Александър І Батенберг, а след него и цар Фердинанд І връчват този орден на държавни глави, политици, дипломати и военни, с което утвърждават България на картата на Европа.

"Свети Александър", чийто девиз е "С нами Бог", е домашният орден на владетелите на Третото българско царство. След обявяването на страната ни за република през 1946 г. той продължава да се връчва от българския цар в изгнание Симеон, който е негов велик магистър.

