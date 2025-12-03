Търновската публика в очакване на изключителния пианист Людмил Ангелов

Утре, 4 декември 2025 г., от 19:00 ч., предстои дебютният концерт във Велико Търново на прочутия български пианист Людмил Ангелов, чиято активна и успешна международна кариера е впечатляваща. Съвсем естествено тази първа среща на живо с един от най-изтъкнатите наши музиканти е дългоочаквана и силно желана от търновската публика, поради което местата в залата на Читалище "Надежда 1869" се оказаха недостатъчни за всички желаещи да присъстват и поканите за концерта са напълно изчерпани. Изключителен познавач на Шопеновото творчество, Людмил Ангелов ще изпълни ярки солови произведения на великия полски композитор.

"Странно е, но досега не съм свирил във Велико Търново и именно това прави този мой дебют особено вълнуващ. Избрал съм програма, в която са съчетани различни форми в творчеството на Шопен. Някои са свързани с Полша, като полонези и мазурки, а други са в по-строго класическа форма, като Втората соната, Второто скерцо и едно ноктюрно. Мисля, че програмата е добре балансирана и интересна както за специалисти, така и за по-широката публика", споделя Людмил Ангелов в интервю за радио "Класик А".

По време на рециталите си пианистът все по-често предпочита да изгражда цялостна драматургична линия, която сравнява с театрална пиеса, в която аплодисментите идват едва накрая. Предстоящият концерт ще го представи именно в тази светлина. "Програмата за Търново е от този вид и аз се надявам, че публиката ще разбере и оцени моята идея – защо да няма аплаузи между отделните произведения", казва Ангелов.

Концертът "Людмил Ангелов свири Шопен" е първото събитие от афиша на Европейския музикален фестивал във Велико Търново, организиран от Cantus Firmus. Проектът се финансира от Европейския съюз чрез инструмента "Следващо поколение ЕС" (NextGenerationEU). Следващото събитие от фестивала ще се състои през 2026 година: "Колекция Stradivarius" с Мила Георгиева и оркестър Cantus Firmus на 14 март 2026 г. от 19:00 ч. в Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов".

"Европейски музикален фестивал" е престижен международен форум за класическа музика, организиран ежегодно от музикална агенция "Cantus Firmus" в София от 2001 г. насам. Двадесет и петото издание на форума през тази година представи паметни концертни изяви на елитни класически изпълнители, сред които Литовският камерен оркестър, Вроцлавският бароков ансамбъл (Полша) и солисти като Вадим Глузман (Израел), Сергей Крилов (Литва), Красимира Стоянова, Светлин Русев, Лия Петрова и др.

