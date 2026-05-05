"Да не изгасим лампите внезапно": Андрей Гюров подгря за смяната на властта (ВИДЕО)

Служебният премиер Андрей Гюров призова за приемственост във властта и по-отговорен подход при предаването на управлението. Във видео, публикувано във Facebook, той подчерта, че държавата не бива да се третира като нещо временно или случайно.

"Предстои смяната на властта. Моят опит: показаха ми откъде се светват и гасят лампите - кратък и неловък разговор за битовизми, сякаш държавата е стая под наем...", заяви Гюров.

По думите му неговият екип подхожда различно към процеса на предаване на управлението. "Аз и моите министри сме от другата страна на ключа - оставяме бележки по рафтовете, подреждаме документи, изваждаме на светло какво е започнато и защо си струва да се прави." Още: Еврокомисията (изглежда) не е потвърдила отсрочката на Гюров за ПВУ

Той подчерта, че управлението трябва да има приемственост и яснота. "Това е нашето разбиране за ред, държавата не започва от нулата с всяко правителство. Управлението трябва да продължи смислено без значение кой държи писалката."

Според него обаче отсрещната страна не проявява особен интерес към подобен тип предаване на властта. "Виждаме, че отсреща няма особен интерес. Но понякога най-важното в едно управление е това да не изгасим лампите внезапно", допълни той.