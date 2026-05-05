Агенти надушиха новите пари в Левски: Предлагат безброй футболисти на “сините“

Със смяната на собствеността в Левски беше ясно, че много неща за “сините“ ще се променят. А вече, освен свежата финансова инжекция, която ще усетят на “Герена“, шампионската титла е допълнителен фактор, който ще направи Левски още по-привлекателна опция за нови попълнения, дори от по-висока класа. Според колегите от “Мач Телеграф“, Нено Михалев, който е най-близкото име до позицията директор по финансовите въпроси на Левски, е бил засипан с предложения за футболисти, които искат да играят за Левски от най-различни агенти.

Агентите затрупват Левски с желаещи да играят на “Герена“

Както е добре известно, у нас това е честа практика. Родни и европейски агенти предлагат едни и същи футболисти на големите отбори – Левски, ЦСКА, Лудогорец и други. И така, докато някой от клубовете не се съгласи да привлече играча. В момента Левски е първата цел на тези агенти, тъй като е най-привлекателната дестинация покрай новата собственост и прясната шампионска титла.

Левски трябва да направи силна селекция

От друга страна, това може да бъде от полза на Левски, тъй като “сините“ ще започнат футболното лято с квалификационни мачове за Шампионска лига и ще трябва да направят доста стабилна селекция на трансферния пазар. А самите агенти се надяват да имат по-голям успех в преговорите с новите собственици, тъй като и Наско Сираков, и Даниел Боримиров, и Хулио Веласкес страняха от тези среди и агентите не жънеха особени успехи с тази тактика, поне що се отнася до Левски.

