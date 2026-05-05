Подкрепа на сцената: Дует подхрани надеждите за обединяването на Spice Girls (ВИДЕА)

„Scary Spice“ (Мел Би) и „Sporty Spice“ (Мелани Си) нажежиха атмосферата на британската сцена в Лийдс, като изненадаха публиката с енергично изпълнение в дует. Това не е завръщане в бъдещето, а връщане към 90-те години. В Лийдс, Великобритания, двете бивши членки на Spice Girls, Mel B и Mel C, отново се събраха на сцената за огромна радост на публиката.

По време на турнето за деветия си солов албум „Sweat“ певицата Mel C беше подготвила голяма изненада за феновете си на концерта на 2 май в Лийдс: под бурни аплодисменти Mel B се присъедини към нея на сцената.

„Не сме правили това от 2019 г., приятелко моя!“, възкликна Mel C с ентусиазъм.

Хванати за ръце, двете приятелки започнаха първите акорди на „Spice Up Your Life“, емблематично парче от репертоара на поп иконите от 90-те, което публиката веднага запя в един глас. С неизчерпаема енергия двете изпълнителки разпалиха сцената и завършиха изпълнението си с емоционална прегръдка.

В социалните мрежи видеата от изненадващата поява бързо подхраниха надеждите на феновете за възможно събиране на най-известната момичешка група от 90-те години.

Последното обединяване

След напускането на Гери Халиуел през 1998 г. Spice Girls продължиха с албума „Forever“, преди окончателно да се разделят през 2001 г., за да се посветят на самостоятелните си кариери. Въпреки това четирите „Spice“ никога не са спирали да бъдат приятелки. Феновете също не са спирали да спекулират за събиране на групата при всяка тяхна съвместна поява. Такива надежди предизвикаха срещата на Mel C и Ема Бънтън на Grand Prix Ball в Лондон през 2023 г., видеата на Виктория Бекъм, която изпълнява „Say You’ll Be There“, както и приятелската им среща през януари 2026 г.

Последното пълно събиране на групата беше през 2012 г., когато Posh, Baby, Ginger, Sporty и Scary Spice се качиха на сцената за специално изпълнение по време на Олимпийските игри в Лондон. През 2019 г. групата, без Виктория Бекъм, се събра за последно турне във Великобритания и Ирландия, пише БГНЕС.