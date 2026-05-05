"Молец" и DARA представят модерен химн на приятелството (ВИДЕО)

МОЛЕЦ и DARA представят първата си съвместна песен "USK", придружена от клип, който проследява рязката промяна в живота на трима обикновени млади хора. В центъра на видеото, дело на режисьора Крис Захариев и операторa Пламен Каменов, стоят героите на тримата артисти, които живеят в "малкия град" - далеч от светлините на прожекторите, Крис и Юли от МОЛЕЦ са общи работници в завод, а DARA е фризьорка в местен салон за разкрасителни процедури. Обединени от желание за себеизразяване, заедно те създават малка, почти незабележима провинциална група - USK, чиято сцена е местното читалище, а публика - шепа хора. Именно там се случва повратният момент. Музикален продуцент случайно попада на тяхно участие, мигновено разпознава потенциала и ги извежда от периферията, директно в сърцето на големия град с първия им голям концерт в столицата.

От този момент нататък всичко се развива със скорост, която никой не може да обясни, група USK неусетно набира популярност и се превръща в сензация, а първият голям концерт е напълно разпродаден и публиката изпълва залата до краен предел. Редица медии се опитват да разберат причината за този феномен, аудиторията все още не е сигурна кои са група USK и откъде са се появили, но няма съмнения в едно – вече са заклети фенове за цял живот.

За хората, които ни дават сила

МОЛЕЦ и DARA създават "USK" по време на творческия лагер Sofia Songwriting Camp, в една от неговите така наречени "среднощни сесии", когато в едно от студиата се събира мощна българска група от автори – освен Крис, Юли и DARA, своя принос към парчето дават Rachel Row, Денис Попстоев и Venci Venc’.

"Това е песен за моментите, в които ти писва от всичко около теб и единственото, което те държи, е друг човек. Понякога точно тази връзка е достатъчна, за да не се изгубиш", споделя Крис.

"Живеем във време, в което всичко се случва много бързо и лесно губиш посока. Тази песен е за това да останеш човек и да не пускаш хората, които те връщат към себе си", добавя Юли.

"USK е любимият ми химн на приятелството и на заедността, които ни дават сила", казва DARA.

Песента излиза броени дни преди втория полуфинал на Евровизия, в който DARA ще представи страната ни в 70-ото издание на конкурса във Виена и месец преди началото на националното турне на МОЛЕЦ "Там, където", което ще премине през редица градове в страната.