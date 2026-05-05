Швейцарските авангард блек метъл пионери Schammasch със специален ексклузивен концерт в София!

Швейцарските авангард блек метъл пионери Schammasch ще представят на живо в България емблематичния си албум "Triangle" в неговата цялост! Датата е 21 ноември (събота), мястото е клуб Mixtape 5, а поканата е от Blue Hills. Групата идва у нас с един от "шепата" специални ексклузивни концерти по повод 10-годишнината от издаването на албума-трилогия "Triangle", излязъл през 2016 г. чрез Indie Recordings.

Самите музиканти определят концертите си от този тип като изживяване, което може да се случи веднъж на десетилетие, ако не и веднъж в живота... Шоу, което няма да се повтори в следващите поне 10 години...

На тази къса серия извънредни шоута Schammasch ще изпълнят на живо целите три части на изданието в сет от 110 минути.

Фотограф: Ester Segarra

Монументалният троен опус "Triangle" и до днес остава определящата отправна точка на творчеството на Schammasch за много последователи, и с право. Албумът беше изпълнен за първи път изцяло през 2017 г. на известния фестивал Roadburn в Тилбург, Нидерландия, след мащабна европейска кампания предходната година за представянето му. През 2017 г. видяхме формацията за първи път у нас на бутиково шоу в София... Десетата му годишнина сега предоставя добре дошъл повод да се върне това уникално епично произведение на сцената с пълна сила.

"Triangle" е концептуален троен албум, разделен на три равни части (диска/плочи), всяка от които е с продължителност 33 минути и 30 секунди (общо 100 минути музика).

Стилово той преминава от агресивен блек метъл към атмосферичен дуум и завършва с изцяло амбиент/медитативна музика. Изследва темите за баланса, светлината, смъртта и духовното израстване.

Част I: The Process of Dying - фокусирана върху по-традиционен, макар и прогресивен блек метъл стил.

Част II: Metaflesh - развива по-сложни, прогресивни и мелодични композиции.

Част III: The Supernal Clear Light of the Void - представлява почти изцяло амбиент и ритуално изживяване.

"Triangle" е мащабно пътуване през три етапа на духовна трансформация, вдъхновено от езотерични и философски концепции за цикъла на живота, смъртта и прераждането. За визуалното оформление по изданието групата работи с признати артисти със собствен изявен стил, а именно известната в средите фотографка Ester Segarra и дизайнера Valnoir.

Първоначалната идея за обложката е вдъхновена от скулптурите на американския артист Richard MacDonald. Но вместо истински скулптури, те използват живи модели, покрити с боя и прах, за да имитират текстурата на бронз и камък.

Символиката на обложката на "Triangle" е тясно свързана с общата концепция на албума за триединството и духовното извисяване.

При Schammasch няма клишета. Групата съзнателно избягва типичната за блек метъла "окултна" или "сатанинска" символика, като вместо това залага на по-абстрактен и чист визуален стил, който да провокира интроспекция - вглеждане навътре в себе си.

Schammasch са от артистите, чиито представяния на сцена са нещо повече от свирене на живо. Дълбочината и атмосферата на музиката им правят това концертно пътуване десет години назад нещо специално, по време на което не само самите музиканти са вкопчени във всеки един детайл, но и публиката.

Станете част от ритуала, вземете своя билет от мрежата на Eventim: https://www.eventim.bg/eventseries/schammasch-4150878/. Всичко за концерта вижте в официалното събитие във Facebook.