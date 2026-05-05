Руски гранд се огледа в Станимир Стоилов, Мъри разкри дали ще напусне Гьозтепе

Станимир Стоилов е бил един първите варианти за нов треньор на руския ЦСКА Москва, съобщават медиите в странта. Треньорът на турския Гьозтепе е много актуален за футбола на постсъветското пространство, след като направи от казахстанския Астана постоянен участник в груповата фаза на Шампионската лига и Лига Европа.

Стоилов няма намерение да напуска Гьозтепе

Самият Стоилов обаче е отказал да преговаря с ЦСКА, тъй като иска да продължи кариерата си в Турция. „Дали мога да отида в ЦСКА? Никакъв шанс. В момента е опасно да се говори за това, защото ми предстоят много важни мачове с Гьозтепе до края на сезона. Имаме цели и трябва да ги изпълним. Обичам този клуб, имам договор с него и нямам намерение да го напускам“, заяви Стоилов, цитиран от sport24.

Припомняме, че в началото на годината Стоилов имаше предложение от друг руски гранд - Спартак Москва. Клубът даде конкретна оферта - тригодишен договор и заплата от 2, 5 милиона долара годишно. Стоилов обаче не се съгласи и предпочете да продължи работата си в тима от Измир.

ЦСКА Москва пък остана без треньор в края на първенството, след като досегашният наставник Фабио Челестини бе уволнен заради слаби резултати.

