Европа обърна поглед към "Герена": Засилен интерес към Хулио Веласкес след историческия успех

Силен интерес от Западна Европа привлече наставникът на Левски Хулио Веласкес, след като изведе тима си до спечелването на 27-ата титла в историята на клуба. Футболният коментатор и анализатор Бен Джейкъбс сподели възхищението си към испанския треньор чрез пост в социалната мрежа Х.

Англичанинът публикува снимка на Веласкес от миговете на радост, минути след паметния сблъсък с ЦСКА 1948 на “Герена”. Той сподели уверението си, че след успеха в прекратяването на доминацията на Лудогорец, наставникът на “сините” ще получи оферти от европейски клубове още това лято.

“Испанският треньор Хулио Веласкес спечели титлата на България с Левски София, слагайки край на 14-годишното царуване на Лудогорец. Левски София печели титлата за първи път от 17 г. За 44-годишния треньор ще има интерес от Европа това лято”, написа Бен Джейкъбс.

Припомняме, че Хулио Веласкес има действащ договор с Левски и се очаква да остане на “Герена” поне до лятото на 2028 година.

