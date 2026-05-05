Първи кадри от репетициите: Вижте как ще изглежда DARA на "Евровизия" (СНИМКИ)

Подготовката за полуфиналите и финала на "Евровизия" тече с пълна сила.

В ход са първите репетиции на участниците. Българската представителка на конкурса DARA също вече се качи на голямата сцена на "Евровизия" и открехна вратата за това как ще изглежда цялостното й представяне на полуфинала, който тя ще има честта да открие.

Визията на DARA

Според официалната информация, загатваща са сценичното представяне на "Bangaranga", постановката е вдъхновена от древната българска кукерска традиция за прогонване на злите духове и пречистване на тъмната енергия, а DARA ще се превъплъти в ритуална героиня.

Тя е облечена с черна пола, черен колан и черни ботуши до коляното, с къс розов топ и розови ръкавици до лакътя. Двата цвята са съчетани чрез кожени елементи, които се появяват както на колана, така и на ръкавиците.

С нарастването на интензивността на "домашната" обстановка, DARA се освобождава, повеждайки танцьорите си.

Следващата част, която символизира прогонването на тъмнината, се отличава с по-синхронизирана хореография.

По-рано DARA сподели, че репетицията е минала прекрасно и това е най-невероятният момент в живота й. Тя похвали и изключителната сцена на "Евровизия" и заяви, че всичко е минало по план.

Кристиян Костов на големия финал

България ще има още един повод да се вълнува за големия финал на 16 май. Кристиан Костов, който донесе историческото 2-ро място на страната ни, ще бъде специален гост финала.

Той ще изпълни своя хит "Beautiful Mess" по време на гласуването, редом до други легенди на конкурса като Александър Рибак, Лорди, Руслана и Верка Сердючка.

